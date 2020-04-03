【港產口罩獅子山】荃灣友信改名為「荃心」！ 並宣布合作生產口罩 Lion Rock Mask 平售 $59 盒　

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。一直有售賣口罩的小店荃灣友信日韓藥粧，剛在 FB 宣布 2 個重大消息。

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首先荃灣友信日韓藥粧將改名為荃心日韓藥房，該店老闆更決定投資本地香港口罩公司，口罩品牌名為「獅子山 Lion Rock Mask」。「獅子山 Lion Rock Mask」口罩均採用BFE>99%高濾性的物料製造，更多的詳情，廠方稍後會再再講解。廠方表示，現正進行 ASTM 2100-11 測試，預計第一批口罩會在 5 月左右推出市面，預售數量為25000盒，預售時間及其他詳情容後公布。廠方強調口罩產地為：香港製造、Made in HONG KONG!

▲ Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒

廠方表示，現時廠房正籌備設置為全自動生產線無塵車間（100,000級ISO 14644 class 8)。 第一期廠房担供最大產能達每月 800 萬個口罩，亦期望能抽出第二期 50% 產能供應學童口罩。

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獅子山口罩會採用獨立包裝設計，除左衛生考慮之外，更重要是可以避免防禦功能減低。每個口罩均以非人手自動生產流程製作，再用自動檢測設備系統作100%品質檢驗，用戶絕對可以用得安心又放心！

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口罩售價:

-7個裝口罩售價為 $19

-30個裝口罩售價為 $59



「獅子山下 Lion Rock Mask」口罩會在荃心日韓藥房實體店及另一間網店【生活日常 Shop Daily】獨家發售。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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