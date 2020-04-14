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【小店有情】中環OL辭職發展園藝事業 走過低潮為他人帶來快樂

商管策略 08:26 2020/04/14

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香港人愈來愈著重綠色生活，家中種植植物已是平常事，但將植種的興趣變成事業不是人人可以做到。一次無心插柳，令原本在中環工作的女生毅然辭職，努力在園藝方面發展，希望藉著自己的作品，為他人帶來快樂。現時，她更跟一班園藝工作者合作，發展花園設計的工作，將他們的手藝發揚光大。

與植物成為好朋友 打開創業之路

由中環 OL 變身成園藝工作者，Passionature 創辦人 Natalie Wong 表示，接觸園藝都是無心插柳。她在 2012 年時經歷人生低潮，甚至搬到離島居住，直至朋友在她生日時贈送植物給她，那時就開始對園藝產生興趣，甚至修讀園藝治療、花藝等課程。Natalie 回想，當時她用植物創造出不同作品，主要想令自己開心。有朋友建議，將她的作品放到 Instagram 上分享，沒想到會有人詢問價錢，這時 Natalie 就慢慢開始創業之路。

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「小豆釘」成為Passionature暢銷的產品

從小盆栽到發展花園設計

直至 2018 年，Natalie 正式創立 Passionature，最初以售賣小盆栽為主。之後亦接到不少定單，以散客及企業客戶為主。除了售賣小盆栽外，Natalie 認識到一班從事花園設計的園藝工作者。Natalie 指，他們熟悉不同的植物，而且對花園設計有研究，希望將他們的手藝發揚光大，並透過自己的人際網絡令這班園藝工作者的潛能得以發揮。因此，Passionature 亦有花園設計的服務，她們曾跟地產商合作，製作樓盤內花園的細緻部分。

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Passionature在打鼓嶺設有小苗圃，試種不同植物。

疫情無阻創作 推不同優惠應對

創業不久就遇上疫情，Natalie 表示幸好去年聖誕及今年新年的訂單未有太大影響，而最近亦有公司詢問訂購盆栽的事宜。Natalie 亦趁疫情期間，創作不同產品，例如擴香花、搓手液等，另外亦推出免費送貨優惠應對疫情。

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撰文 : 廖淑瑩

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