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維特健靈即將開賣 Nano-HF95 納米抗菌口罩 限售價 $50 已獲 ASTM F2100 標準

業界頭條 21:43 2020/04/06

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。維特健靈 Vita Green 宣布生產口罩後，惹來不少市民注意 (相關報道)，今日廠方又公布口罩開賣細節!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

維特健靈 Vita Green 在  FB 表示，正式開售「Nano-HF95」納米抗菌口罩 10個裝。

口罩規格
廠方表示已通過ASTM F2100-2019標準！
-BFE細菌過濾效能 ≥95%，有效阻隔飛沫、花粉
-PFE懸浮微粒過濾效能 ≥95%，可過濾小至0.1微米懸浮微粒
-壓差(呼吸抗阻) ) <5 mmH2O/cm²，透氣度符合標準

其發售詳情如下:

【相關內容】便利妥新 3D 口罩大貨到 網民報料良心價 $65 購得!

「Nano-HF95」納米抗菌口罩 10個裝發售詳情
預訂時間：2020年4月8日(三) 下午3時正
預訂方式：於預訂連結登記後，再在選擇取貨的維特健靈專門店
付款方式：於登記時選取的專門店取貨時，以現金付款
售價：每包$50 (每人限訂1 包 )
預訂連結：4月8日(三) 下午3時正在官方 FB 公布
取貨時間：5月中

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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