維特健靈即將開賣 Nano-HF95 納米抗菌口罩 限售價 $50

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。維特健靈 Vita Green 宣布生產口罩後，惹來不少市民注意 (相關報道)，今日廠方又公布口罩開賣細節!

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維特健靈 Vita Green 在 FB 表示，正式開售「Nano-HF95」納米抗菌口罩 10個裝。但注意廠方未詳細說明防護規格。其發售詳情如下:

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「Nano-HF95」納米抗菌口罩 10個裝發售詳情

預訂時間：2020年4月8日(三) 下午3時正

預訂方式：於預訂連結登記後，再在選擇取貨的維特健靈專門店

付款方式：於登記時選取的專門店取貨時，以現金付款

售價：每包$50 (每人限訂1 包 )

預訂連結：4月8日(三) 下午3時正在官方 FB 公布

取貨時間：5月中

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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