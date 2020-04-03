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【疫市營商】War Game場結業 Party Room半休業 店主﹕開一日得一日撐過寒冬

商管策略 14:34 2020/04/03

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新冠肺炎肆虐，市民減少外出，導致不少消遣場地的生意大減。當中有野戰場（war game）更不敵疫情需要結業，而深受年輕一代歡迎的派對場地（party room）生意也大受影響，有店主指現時處於半休業狀態，「開得一日得一日」，對經營前景絕不樂觀。

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派對場地生意大跌

在旺角經營派對場地的 Katy 表示，自從有派對場地傳出多人確診新冠肺炎後，公司生意額直線下降，營業額大跌 9 成。雖然她跟拍檔推出不少優惠，例如半價優惠等應市，但仍然沒有客人光顧。她又指，現時索性將場地的營業時間縮短，甚至一星期休息一日，「慳返啲燈油火蠟都好」。

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開業近11年的私營野戰場亦宣佈於5月初結業

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野戰場開業11年也結業

另一邊廂，有開業近 11 年的私營野戰場在 Facebook專頁中表示，受新冠肺炎疫情及經濟環境影響，決定 5 月初結業，並等待疫情過去經濟回復時，將會再尋找合適地方開業。

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Photo：W28 CENTRE Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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