  • 21°C
香港時間 : 2020403日 (五) 16:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】電氣用品店贈5000個口罩

業界頭條 14:57 2020/04/03

分享：

電氣生活館將派發 5,000 個免費口罩。有需要人士只需在其 Facebook專頁指定的帖中，讚好專頁及在帖中 tag 3 位朋友及分享該帖，即有機會獲得 10 個免費口罩，名額 500 個。

電氣生活館在 Facebook專頁上表示，活動不分先後，用戶只要完成以上步驟，在活動結束後 (即 4 月 10 日至 11 日) 將會有專人經 inbox 通知獲得口罩的人士，而活動截止時間為 4 月 10 日（星期五）早上 10 時結束，成功獲得口罩的人士需跟據 inbox 的內容在 4 月 12 日至 4 月 19 日到觀塘門市自取。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

【相關文章】口罩工廠展示7,000呎無塵房+生產線 目標日產量超過 100 萬個口罩

【相關文章】 Iris Ohyama 宣布 6 月於日本設廠生產口罩 月產逾億口罩 !

電氣生活館在Facebook專頁上的貼文

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】 港人有更多口罩用啦! 嘉華國際資助 370 萬予東華三院建口罩廠 預計 6 月試產月產 220 萬個

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

日本城都造口罩! 用家必知 JHC 自家產口罩 5 大要點
2020/03/30
日本城都造口罩! 用家必知 JHC 自家產口罩 5 大要點
Iris Ohyama 宣布 6 月於日本設廠生產口罩 月產逾億口罩 !
2020/04/01
Iris Ohyama 宣布 6 月於日本設廠生產口罩 月產逾億口罩 !
正能量 疫情 口罩 香港 小店

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

口罩工廠展示7千尺無塵房+生產線 目標日產量超過 100 萬個口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹