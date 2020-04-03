【疫市營商】電氣用品店贈5000個口罩

電氣生活館將派發 5,000 個免費口罩。有需要人士只需在其 Facebook專頁指定的帖中，讚好專頁及在帖中 tag 3 位朋友及分享該帖，即有機會獲得 10 個免費口罩，名額 500 個。

電氣生活館在 Facebook專頁上表示，活動不分先後，用戶只要完成以上步驟，在活動結束後 (即 4 月 10 日至 11 日) 將會有專人經 inbox 通知獲得口罩的人士，而活動截止時間為 4 月 10 日（星期五）早上 10 時結束，成功獲得口罩的人士需跟據 inbox 的內容在 4 月 12 日至 4 月 19 日到觀塘門市自取。

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▲ 電氣生活館在Facebook專頁上的貼文

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

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