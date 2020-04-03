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【SME學堂】瑞幸咖啡靠科技「曾」打敗星巴克顛覆中國咖啡市場

商管策略 14:08 2020/04/03

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被譽為「中國星巴克」的瑞幸咖啡，早前披露有關偽造交易的調查進展，公司指偽造交易價值大約 22 億元人民幣。這間在 2017 年成立的咖啡店，用了不到 1 年的時間就在中國開設了超過 600 多間分店，截至 2019 年底，品牌直營門店數目達到 4,507 間，整體門市數目更直迫星巴克。多得善用大數據等科技，瑞幸更在咖啡作出多項嘗試，故能打入中國咖啡市場－只是要過得言關才繼續發展下去。

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善用大數據預測定單

瑞幸咖啡雖然較後進入中國咖啡市場，但品牌就以新型的商業模式改變傳統咖啡市場。例如利用大數據準確預測定單及門市產品供應，當遇上大量定單時，系統會通過後台將定單分配到各個門市，將數據波動減到最低。同時，瑞幸也透過大數據計算門市每天的訂貨量，確保不浪費材料，每個門市的銷售業績也可以控制。

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管好物流加強外賣

相比起星巴克，瑞幸咖啡的價錢更「貼地」，而且可以針對更多消費客群。此外，瑞幸咖啡的線下門市均為直營門市，且所有分店都提供外賣服務，並且將順豐成為物流夥伴。瑞幸咖啡為確保產品能按時送達，如果外送時間超過 30 分鐘，公司的系統會主動向用戶發放一張免費優惠券。

瑞幸咖啡希望建立年輕品牌的形象

建立年輕品牌形象

年輕消費者亦是瑞幸咖啡主要針的客群，品牌利用自家 APP 來進行行銷手段和，例如透過社交媒體，握出新客戶落單可獲得 1 杯免費咖啡，加上定期派發放各種優惠券等方法，令瑞幸咖啡可以迅速找到潛在客群。

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Photo﹕N509FZ、瑞幸咖啡

撰文 : 廖淑瑩

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