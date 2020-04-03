【疫市營商】莎莎開賣韓國製 TALK TALK BUDDY KF94 口罩 全線分店出售

莎莎今日（4 月 3 日）在 Facebook專頁公布開售韓國製 TALK TALK BUDDY KF94 口罩（5 個裝）及其他防疫用品，並會於全線莎莎分店出售。

莎莎開賣的口罩是韓國製 TALK TALK BUDDY KF94 口罩（5 個裝），除可有效過濾約 94% 0.4 微米粒子、設有 4 層過濾結構，也用上 3D 立體設計及衛生護鼻壓條，可讓佩戴更舒適貼面外，也能防眼鏡霧氣。產品每包售價為港幣 138 元，每人限購兩包，兼送 sasatinnie 滋潤手霜 30ml 1 支。

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至於其他防疫用品方面，包括 LURELUX 消毒搓手噴霧 59ml（售價：港幣 59 元），配備萃取自植物的 62% 有機酒精，有效消除 99.9% 細菌；以及韓國製 SAFE 屏幕清潔濕紙巾 10 片裝（售港幣 15 元），是由 LG 樂金生活健康公司出品，相信總有一款合你心意。

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