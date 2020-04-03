【疫市營商】卓悅快閃出售3層外科醫用口罩送搓手液 指定分店有售

卓悅（Bonjour Cosmetics）今日（4 月 3 日）在官方 Facebook專頁公布，今日將會快閃出售 Asahi 三層外科醫用口罩，口罩為日本品牌，中國製造，通過 BFE 測試中的結果達到 95％ 或以上，通過美國醫用口罩標準 ASTM F2100，現貨出售，數量有限，售完即止。

口罩詳情：

Asahi 三層外科醫用口罩 50 個

【每盒港幣 249 元，每人每日限買 1 盒】

今日限定優惠：買口罩送搓手液，優惠名額有限，送完即止。

指定售賣分店：

荃灣大河道 10-20 號登發大廈地下

旺角弼街 69, 71 及 73 號地下

旺角西洋菜街南 13-19 號好望角大廈地下

以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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