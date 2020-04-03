【記者直擊】卓悅發售 3 款日本口罩 售$139/30個起

▲ 店方提供樣本讓客人查看

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求。近來卓悅門市有不少口罩發售，除在 FB 公布發售的款式後，也有一些只在門市見的的口罩款式。 記者在卓悅門市發現 2 款疑似日本口罩。

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記者在卓悅旺角弼街門市店外，發現三款長方小盒的口罩，其中一款名為 Real Safe 的口罩，售 $149 /30 個，為小童款式。另外兩款則是外盒一樣，但一款有紅色印章，另一款為藍色印章，前是成人正常size款，後者是女士小 size 款，同售 $139/30個。

▲ 店方提供樣本讓客人查看

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▲ 另一款 Real Safe 小童口罩

注意此款口罩盒上亦沒有任何製造廠的資料，只有用日文字和其他語言提供基本規格如是 BFE99%，和使用說明。事實上，這款口罩在旺角的藥房十分常見，一般售 $150 至 $200 不等。

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記者亦即場購買一盒。拆盒後，卓悅所售的口罩用一個透明膠袋包起，口罩拿上手尚算厚身，戴起亦感覺可以。但防護能力是否理想，記者亦暫時無法評論。

▲ 記者從店舖購買了一盒 $139的口罩

▲ 口罩尚算厚身

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▲ 店方有不少存貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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