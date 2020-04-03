口罩工廠展示7千尺無塵房+生產線 目標日產量超過 100 萬個口罩

香港口罩廠愈開愈多，亦有不少廠商惹來風雨。例如Mask factory口罩工廠就曾被人指有「走數」可能 (詳情按此瀏覽)，但隨著廠方陸續發貨，買家也安心一點。Mask factory又在 FB 發布口罩廠的最新情況，提高營運透明度!

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口罩工廠表示，由 3 月 21 日至今，已經發貨俾超過 10000 位會員。不少買家亦在 Facebook 上回帖指已收貨。廠方亦展示 7000 平方呎無塵廠 (ISO14644-1)的相片和證書，同時又貼出生產線的相片和生產情況。

此外，口罩工廠亦提供 V99 和 B99 口罩款式的 Level 證明書，證明產品已達標準。

最後口罩工廠亦表示會繼續努力繼續進步！令到相信其會員更加滿意。

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▲ 口罩工廠生產線情況整潔

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▲ 口罩工廠7000平方呎 Clean Room ISO14644-1

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▲ 口罩工廠 Clean Room ISO14644-1證書

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▲ 買家已陸續收貨

▲ 口罩工廠V99 款式 Level 1證書。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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