又一港產口罩廠 LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價 $84 起

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。因為香港有愈來愈本土口罩廠成立，​LION MASK 亦是其中之一。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

LION MASK 在 FB 表示，目前已有一條生產線投產，亦正籌備另外兩條生產線。預計四月至五月間相繼開始投產。廠方現正採用的無塵室為 ISO 14644-1 Class 7（萬級無塵室），無塵效果比一般製造口罩無塵室所要求的 ISO 14644-1 Class 8（十萬級無塵室）要求高出一級。

▲ LION MASK 的口罩生產廠房

【相關內容】便利妥新 3D 口罩大貨到 網民報料良心價 $65 購得!

▲ LION MASK 的口罩生產廠房已於2020年3月21日通過ISO 14644-1 Class 7 (萬級無塵室)認證

LION MASK 表示，主要生產三層式成人一次性口罩，物料採用經美國 Nelson Laboratories 測試證實細菌過濾效果(BFE)達>99%及微粒濾效果(PFE)達>99%的過濾層製造，過濾效果得到保證。

【相關內容】 屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個

廠方暫不公開發售口罩，即日起提供 VIP PLAN 及 VVIP PLAN 供公司及機構客戶,醫護機構及人員訂購。注意買家需要一次要付超過千元，但不是一次不過取 12 盒口罩，而是每月才可獲一盒口罩。所以買家的預付金額高，有頗大風險的。

▲ LION MASK 的口罩物料證明書

【相關內容】惠康快閃賣日本三次元口罩 售價 $37/5 個 另有 HOGY 口罩返貨

▲ LION MASK 口罩

發售計劃如下

-VIP PLAN (限公司及機構客戶)

$1,200 共12盒50個裝LION MASK

​​12盒將分每月取1盒(共12個月)以順豐速運寄到客戶的地址/順便智能櫃 (不包運費)

訂購後即可取一盒現貨

-​VVIP PLAN (限醫護機構及人員)

$1,000 共12盒50個裝LION MASK

​​12盒將分每月取1盒(共12個月)以順豐速運寄到客戶的地址/順便智能櫃 (不包運費)

​訂購後即可取一盒現貨

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】