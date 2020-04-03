  • 20°C
香港時間 : 2020403日 (五) 03:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

又一港產口罩廠 LION MASK 成立! 一盒 50 個口罩預售價 $84 起

業界頭條 02:48 2020/04/03

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。因為香港有愈來愈本土口罩廠成立，​LION MASK 亦是其中之一。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

LION MASK 在 FB 表示，目前已有一條生產線投產，亦正籌備另外兩條生產線。預計四月至五月間相繼開始投產。廠方現正採用的無塵室為 ISO 14644-1 Class 7（萬級無塵室），無塵效果比一般製造口罩無塵室所要求的 ISO 14644-1 Class 8（十萬級無塵室）要求高出一級。

LION MASK 的口罩生產廠房

【相關內容】便利妥新 3D 口罩大貨到 網民報料良心價 $65 購得!

LION MASK 的口罩生產廠房已於2020年3月21日通過ISO 14644-1 Class 7 (萬級無塵室)認證

LION MASK 表示，主要生產三層式成人一次性口罩，物料採用經美國 Nelson Laboratories 測試證實細菌過濾效果(BFE)達>99%及微粒濾效果(PFE)達>99%的過濾層製造，過濾效果得到保證。

【相關內容】 屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個

廠方暫不公開發售口罩，即日起提供 VIP PLAN 及 VVIP PLAN 供公司及機構客戶,醫護機構及人員訂購。注意買家需要一次要付超過千元，但不是一次不過取 12 盒口罩，而是每月才可獲一盒口罩。所以買家的預付金額高，有頗大風險的。

LION MASK 的口罩物料證明書

【相關內容】惠康快閃賣日本三次元口罩 售價 $37/5 個 另有 HOGY 口罩返貨

LION MASK 口罩

發售計劃如下

-VIP PLAN (限公司及機構客戶)
$1,200 共12盒50個裝LION MASK
​​12盒將分每月取1盒(共12個月)以順豐速運寄到客戶的地址/順便智能櫃 (不包運費)
訂購後即可取一盒現貨

-​VVIP PLAN (限醫護機構及人員)
$1,000 共12盒50個裝LION MASK
​​12盒將分每月取1盒(共12個月)以順豐速運寄到客戶的地址/順便智能櫃 (不包運費)
​訂購後即可取一盒現貨

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個
2020/04/02
屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個
新港產口罩廠 Medox 成立 一盒 50 個口罩早鳥價 $120 發售
今日
新港產口罩廠 Medox 成立 一盒 50 個口罩早鳥價 $120 發售
藥妝店三層口罩大貨到! 售 $139/50個
今日
藥妝店三層口罩大貨到! 售 $139/50個
EG 今日仍有口罩現貨賣!? 200 個套裝版特價發售
今日
EG 今日仍有口罩現貨賣!? 200 個套裝版特價發售
疫情 口罩 香港 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

新港產口罩廠 Medox 成立 一盒 50 個口罩早鳥價 $120 發售

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹