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新港產口罩廠 Medox 成立 一盒 50 個口罩早鳥價 $120 發售

業界頭條 02:23 2020/04/03

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。因為香港有愈來愈本土口罩廠成立，今次 Medox 亦宣布自己成立口罩廠。

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Medox 在 FB 表示，口罩廠房位於葵涌，機器現已到達廠房，無塵間亦即將完成裝修，很快就可以提供優質口罩給香港人。暫時只有成人口罩生產線（175 mmx 95 mm），稍後將會增設另一條兒童口罩生產線。廠方指可日產 5 萬個口罩。

【相關內容】便利妥新 3D 口罩大貨到 網民報料良心價 $65 購得!

 同時，Medox 口罩亦宣布將發售口罩。首批口罩將跟「口罩蒙面俠」平台合作於網上發售。售價方面，標準零售價為 $180/50個，每人限買四盒。最先 200 盒可享優先早鳥價 $120（4 月 20 日開始陸續發貨。）

但注意要若想以早鳥價 $120，需要指定動作(詳情按此)才可獲得 $60 折扣優惠：

【相關內容】 屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個

但買家要注意，Medox 暫沒有公開口罩的防護規格，又沒有展示證書。所以買家需要考慮清楚才購買。

 購買網址按此 (截稿時口罩未上架)

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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