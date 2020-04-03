藥妝店三層口罩大貨到! 售 $139/50個

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品，但口罩供應長期供不應求！Angel Beauty Bar 在 FB 表示，將發售口罩。

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Angel Beauty Bar 表示，今日有口罩發售，全線 4 間門市發售，下午 1 點開始派籌，2 點開售，每人限售一盒。

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3 層標準防護口罩

-BFE>95%

-$139/50個

-中國製造

各店售賣數量

元朗門市:限量300盒

新界元朗青山公路169號地下

電話號碼：2478 9295

花園街門市:限量250盒

九龍花園街205C-E號地下C及D鋪

電話號碼：2395 5883

藍田門市:限量300盒

九龍藍田啟田道50號啟田商埸314舖

電話號碼：2468 2031

屯門門市:限量300盒

新界屯門屯利街1 號華都花園商場3層4Q及8Q舖

電話號碼：3705 1451

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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