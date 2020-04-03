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EG 今日仍有口罩現貨賣!? 200 個套裝版特價發售

行內熱話 01:27 2020/04/03

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。EG 昨日開賣口罩，很快就賣完，但廠方宣布今日仍有口罩發售。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

EG 網站除售賣單口罩版，配其他產品的套裝版外，原來還有 200 個的大量版本。不過這個版本的原價要 $1,888，現特價 $1,288。為何這版本售價這麼高? 原來此版本是包含 Priority FedEx 優先直送郵費的特別版。大家也知道外國新冠肺炎疫情比香港更嚴重，口罩更難購買，大家購買這套裝給海外親友就最適合。注意這版本在 4 月 3 日上午 10 點會開賣，大家要注意開賣時間。

【相關內容】 屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個

廠方表示服務的特點為:

直送地區限定英國/美國/加拿大/澳洲(未開放： 歐洲、日本、韓國、東南亞)

超值相比市面價錢，節省近30%
快捷: FedEx 實時追蹤，準確到達
優質EG 口罩直營，質量保證
方便包裝代寄填寫發票清關，一條龍服務
安心香港公司實體經營，可靠有保障

 

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

 

訂購須知: 

落訂單後 3-5 個工作天發貨，並即時提供 Fedex 運單號碼，運送時間5-7天　(視乎當地疫情，一切以FedEx為準)

貨品: EG口罩，藍色三層掛耳式，中國製，BFE>95% PFE>97%

包裝口罩會以50/膠袋包裝，以節省運費

延誤廠方代寄FedEx, 因疫情影响送達日期，客人不得異議

不包括當地關稅或任何稅項 (一般約為HK$0-100)、扣關費、退運費等 

直購網址按此<<<
 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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