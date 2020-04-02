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美國 FDA 批准「雙氧水蒸氣」消毒法 N95 口罩可重用 20 次

業界頭條 22:49 2020/04/02

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新冠肺炎持續在歐美蔓延，全球不少國家都出現醫療物資短缺，口罩能否重用亦成為一個話題。美國食品藥品監督管理局 (FDA) 29 日緊急授權口罩消毒公司 Battelle Memorial Institute，首度批准以「雙氧水蒸氣 / 氣相過氧化氫」 (vapor phase hydrogen peroxide) 」消毒 N95 口罩。

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 日前 Battelle 公司發表聲明，指 FDA 已經批准了「雙氧水蒸氣 / 氣相過氧化氫」 (vapor phase hydrogen peroxide) 」消毒方法，即將口罩暴露在濃縮的氣態雙氧水中兩個半小時，便可有效消毒，而且不會降低其性能。

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目前該公司擁有 2 部消毒機器，每部機器每天可消毒 8 萬個口罩，準備運往俄亥俄州（Ohio）。另外，Battelle 公司還準備把消毒機器運送至紐約、西雅圖和華盛頓特區，意味短期內每天最多可消毒 40 萬個口罩。目前，該公司研究其他醫護設備與裝備，包括外科口罩與呼吸機，能否以同樣技術消毒重用。

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撰文 : 何兆洋

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