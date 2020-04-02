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中國研發新型石墨烯口罩 使用時間長達 48 小時

業界頭條 22:41 2020/04/02

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近來大家可能聽過以石墨烯（Graphene）這種材料來製作電池、球鞋，甚至用來淨化污水為飲用水，但想不到石墨烯原來都可以用來製作口罩，跟現時新冠肺炎疫情扯上關係。

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所謂的石墨烯口罩，其實是位於北京中關村科學城北區的實創科技園區企業—中國航發航材院成功研發的新產品。雖然生產口罩並非中國航發航材院本業，但團隊利用自身材料研發上的技術優勢，在疫情期間迅速啟動新型石墨烯口罩的研發工作。石墨烯口罩最大特色是以石墨烯作為熔噴布材料，比一般聚丙烯作為熔噴布材料的外科口罩更為抗菌、透氣，而且使用時間也可長達 48 小時。即使用家連續佩戴石墨烯口罩 48 小時，過後的過濾效也只是下降了 4% 而已。 

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 北京石墨烯技術研究院院長王旭東表示，這款新型石墨烯口罩的日產量，可以達到 20 萬個。至於推出時間表及定價等資料則未有公布。

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撰文 : 蘇家華

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