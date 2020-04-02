中國研發新型石墨烯口罩 使用時間長達 48 小時

近來大家可能聽過以石墨烯（Graphene）這種材料來製作電池、球鞋，甚至用來淨化污水為飲用水，但想不到石墨烯原來都可以用來製作口罩，跟現時新冠肺炎疫情扯上關係。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

所謂的石墨烯口罩，其實是位於北京中關村科學城北區的實創科技園區企業—中國航發航材院成功研發的新產品。雖然生產口罩並非中國航發航材院本業，但團隊利用自身材料研發上的技術優勢，在疫情期間迅速啟動新型石墨烯口罩的研發工作。石墨烯口罩最大特色是以石墨烯作為熔噴布材料，比一般聚丙烯作為熔噴布材料的外科口罩更為抗菌、透氣，而且使用時間也可長達 48 小時。即使用家連續佩戴石墨烯口罩 48 小時，過後的過濾效也只是下降了 4% 而已。

【相關內容】 屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個0

北京石墨烯技術研究院院長王旭東表示，這款新型石墨烯口罩的日產量，可以達到 20 萬個。至於推出時間表及定價等資料則未有公布。

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

【相關內容】惠康快閃賣日本三次元口罩 售價 $37/5 個 另有 HOGY 口罩返貨

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】