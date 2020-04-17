【疫市營商】疫情下保住零售店收入 先做好資訊基建分析

新冠肺炎肆虐，港人已開始習慣家居工作（home office）、家居學習，市民們上網時間大增，網購成為了在疫情中跑出的行業之一，但要在眾多網店競爭者裏突圍而出就要讓用戶得到最佳體驗，想做到這件事，背後需要精密、精準的運算分析工具。SME.hket 記者訪問企業雲端基建方案商 Nutanix 香港暨台灣董事總經理楊君霈分析市道及行業趨勢。

楊君霈指出，雲端運算技術漸趨成熟， VDI (虛擬桌面) 亦開始盛行，大學生可透過遠程登入學習，專業人士亦能在家使用專業設備上課。技術進步下，網絡連線已做到低延遲效能，加上雲端伺服器運算效能強，內有齊需要的應用程式，基本上跟實地上堂或在公司工作無分別。

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▲ Nutanix香港及台灣董事總經理楊君霈。

雲端運算助助零售轉型

「新零售」是結合線上、線下、物流業務和即時數據分析的銷售模式。楊君霈指新零售已成為行業趨勢：「之前政府公布 2 月份零售額按年跌 44%，數字非常驚人，但同時超級市場的貨品銷貨價值按年升 11.1%，所以有危亦有機。街上無客，市況蕭條，但消費需求其實無消失，如何發掘出來便可借助科技。」

Edward 坦言，大家一直都說開網店、數碼轉型，但關鍵在於如何做得好。當大家爭相做網店，競爭激烈，而市民又耐性有限，斷不可能平時逛街那樣一間店走半小時，看網店時隨時 click 一下，看兩眼便離開，所以關鍵在於留住客戶。他說：「例如有 100 個客人進來，可能只有 15 個忠實客人會購買貨品，但這 15％ 客人可能佔了公司 7 成營業額。想拉攏到這些客人，便要做到貼心體驗，了解他們需要，令他們一進網店便能看到心水貨品。」

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雲端運算營運模式大致可分為私有雲、混合雲和公有雲 3 種，87.5% 的零售企業都認為混合雲（Hybrid Cloud）是最理想的模式，他說：「世界變得太快，以前我們一直說要數碼化，但現在我們講求靈活，透過不同資訊了解客戶需要，又要保障到他們私隱。例如你跟酒店做生意，若客人中有歐洲人，資料便要受到歐洲監管政策規範。而怎樣做到既安全又高效，將是新零售的大方向。」

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Photo：Kevin Watts