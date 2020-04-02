新冠肺炎肆虐，為了減少市民聚集，政府刊憲宣布，酒吧或酒館明日下午 6 時起，停業 14 日，就連食肆範圍售賣有售賣酒類亦需要關閉。餐飲業認為，政府的措施對他們是雙重打撃、雪上加霜；酒吧業界明言反對政府的決定，並要求當局賠償。

對餐飲業造成雙重打撃

有售賣酒精飲品的日本菜食肆負責人曾先生指，政府所謂的「防疫措施」根本沒有作用，他認為早前限制食肆入座人數及餐桌距離的措施，已經令業界無所適從；現時又禁止食店賣酒，對餐廳來說是雙重打撃，他表示政府完全是針對整個餐廳行業，「如果一早封關，就唔洗搞咁多措施」。

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▲ 香港酒吧業協會副主席錢雋永。（資科圖片）

酒吧業協會要求賠償

香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，此舉做法不公，反對政府決定，因「禁聚令」目的是要讓市民減少聚集而減少傳播風險，質疑當局為何只關閉酒吧及酒館，而不是關閉全港大小食肆，認為政府及特首完全是針對賣酒場所。協會要求政府盡快作出第二輪紓困措施，包括賠償酒吧員工 8 成薪金，以及賠償酒吧因關閉 14 天之全部租金損失。協會又指，如政府向業界「開刀」後而沒有任何補償，不排除有任何抗爭行動。

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食肆售賣酒類也受規管

食物及衛生局局長陳肇始，將會行使《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第 6 條，要求所有主要用作售賣或供應酒類處所，即酒吧或酒館，以及售賣或供應酒類的會址，需要在 4 月 3 日 (星期五) 下午 6 時起關閉 14 日。至於用作售賣或供應酒類的餐飲業務處所，亦必須關閉 14 日。

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▲ 酒樓食肆期打擊已夠大，休業再休業，最後恐怕要……停業。

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