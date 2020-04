【管理Tips】網上推廣忌貪心大包圍 鎖定目標提高轉換率拓10倍客源

新冠肺炎全球爆發,家居工作、學習令市民上網時間大增,想在新時代跑出,網上營銷是否有效非常重要,有香港公司推出試用計劃,待合作公司覺得可行後再繼續深入合作,收費上更採取新穎的抽佣機制,務求全力為客戶找到新客,達到雙贏。

網上推廣公司 Unicorn Creative 創辦人 Penny Yau 坦言,公司業務在新冠肺炎疫情期間業務有所增長,說:「我們香港總部大約有 10 多名員工,都是前線工作人員或者管理人員,而中國和馬來西亞分部加起來都約有 10 人,疫情爆發時,三部門互相幫手,總算運作暢順。」

Unicorn Creative 團隊有 IT 背景,擅長在 Facebook 、IG、YouTube 等社交媒體做低成本的精準宣傳,包括設計、文字、拍片、網上直播。

Penny 直言網上宣傳易學難精,市場瞬息萬變,部分客人誤以為向平台付上宣傳費用便完事,但往往只是多 like ,conversion rate 奇低,帶不旺生意,原因便是不懂平台的運作方式,他 說:「所以我們便推出體驗計劃,不僅教客戶如何宣傳,又做他們的免費顧問,情況就好像試食一樣,客人試過覺得有效,我們便再加強合作。我們的一條龍服務包括網上推廣,宣傳費用接近成本價,直到客人做成生意後我們才再抽取商談好的佣金。」

先試用再決定

免費教客人,亦不怕「教識徒弟無師傅」,一來做法不易上手,二來客人不實踐過永遠體會不到網上宣傳的複雜性和涉及的「隱形成本」。 舉例, Facebook 用戶入金須要有周期性貼文,貼文又要篇篇想好要帶有什麼目的,他說:「出文不是想分享資訊,是想做生意。所以一定要目的為本。文章好看,多 Like 是未必有用的,一來網上假 like 「水軍」充斥,二來 Like 你的人根本不是你目標客群,又不會幫襯你,有甚麼用?」

▲ 90 元便做到不錯的成績。

鎖定目標忌貪心大包圍

想做好推廣就要凸顯產品優點,專心催谷。Penny 表示推廣時不會將客戶當成僱主,而是當成拍檔,將貨品當成自己的貨品推銷,預求他們做得多生意,自己拆帳更多。他解釋:「過往有客人以為自己懂得落廣告,花 3 萬元接觸到 17 萬用戶,後來我們用 90 元就接觸到 8,000 人,效率差 10 倍。最大原因為是他們不懂得指定目標群,又或者太過貪心,想帖文一次過給全世界看。舉例,你做寵物用品的話,便應該只鎖定相關客群,不要想連客群的朋友都有機會看到帖文。除此之外,每條帖要思考目標群,可能每篇文都要轉一轉的。之前有間公司落廣告做招聘,前後花了幾十萬, 3 個月才叫來 20 人。我們當時花了 1 個月便叫來了 170 人。鎖定目標群的性別、年齡層、對學習進修有無興趣之類,其實背後很多經驗和規則的。」

Unicorn Creative 亦曾與物業買賣、保險公司、移民顧問機構等合作,這些公司的交易金額大,平時亦花費大量金錢聘請 sales 及支付佣金,若然網上推廣效果斐然的話,公司們亦會樂於分享成果,達至雙贏。

