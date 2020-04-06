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【管理Tips】網上推廣忌貪心大包圍 鎖定目標提高轉換率拓10倍客源

數碼轉型 14:37 2020/04/06

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新冠肺炎全球爆發，家居工作、學習令市民上網時間大增，想在新時代跑出，網上營銷是否有效非常重要，有香港公司推出試用計劃，待合作公司覺得可行後再繼續深入合作，收費上更採取新穎的抽佣機制，務求全力為客戶找到新客，達到雙贏。

網上推廣公司 Unicorn Creative 創辦人 Penny Yau 坦言，公司業務在新冠肺炎疫情期間業務有所增長，說：「我們香港總部大約有 10 多名員工，都是前線工作人員或者管理人員，而中國和馬來西亞分部加起來都約有 10 人，疫情爆發時，三部門互相幫手，總算運作暢順。」

Unicorn Creative 團隊有 IT 背景，擅長在 Facebook 、IG、YouTube 等社交媒體做低成本的精準宣傳，包括設計、文字、拍片、網上直播。

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Penny 直言網上宣傳易學難精，市場瞬息萬變，部分客人誤以為向平台付上宣傳費用便完事，但往往只是多 like ，conversion rate 奇低，帶不旺生意，原因便是不懂平台的運作方式，他 說：「所以我們便推出體驗計劃，不僅教客戶如何宣傳，又做他們的免費顧問，情況就好像試食一樣，客人試過覺得有效，我們便再加強合作。我們的一條龍服務包括網上推廣，宣傳費用接近成本價，直到客人做成生意後我們才再抽取商談好的佣金。」

先試用再決定

免費教客人，亦不怕「教識徒弟無師傅」，一來做法不易上手，二來客人不實踐過永遠體會不到網上宣傳的複雜性和涉及的「隱形成本」。 舉例， Facebook 用戶入金須要有周期性貼文，貼文又要篇篇想好要帶有什麼目的，他說：「出文不是想分享資訊，是想做生意。所以一定要目的為本。文章好看，多 Like 是未必有用的，一來網上假 like 「水軍」充斥，二來 Like 你的人根本不是你目標客群，又不會幫襯你，有甚麼用？」

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90 元便做到不錯的成績。

鎖定目標忌貪心大包圍

想做好推廣就要凸顯產品優點，專心催谷。Penny 表示推廣時不會將客戶當成僱主，而是當成拍檔，將貨品當成自己的貨品推銷，預求他們做得多生意，自己拆帳更多。他解釋：「過往有客人以為自己懂得落廣告，花 3 萬元接觸到 17 萬用戶，後來我們用 90 元就接觸到 8,000 人，效率差 10 倍。最大原因為是他們不懂得指定目標群，又或者太過貪心，想帖文一次過給全世界看。舉例，你做寵物用品的話，便應該只鎖定相關客群，不要想連客群的朋友都有機會看到帖文。除此之外，每條帖要思考目標群，可能每篇文都要轉一轉的。之前有間公司落廣告做招聘，前後花了幾十萬， 3 個月才叫來 20 人。我們當時花了 1 個月便叫來了 170 人。鎖定目標群的性別、年齡層、對學習進修有無興趣之類，其實背後很多經驗和規則的。」

Unicorn Creative 亦曾與物業買賣、保險公司、移民顧問機構等合作，這些公司的交易金額大，平時亦花費大量金錢聘請 sales 及支付佣金，若然網上推廣效果斐然的話，公司們亦會樂於分享成果，達至雙贏。

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Photo：Bennilover

撰文 : 陳文政

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