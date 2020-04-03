【疫市營商】肺炎疫情造就電子支付 服務商增聘員工適時推優惠

電子支付在香港日漸普及，相關供應商亦為商戶提供電子錢包服務。在新冠肺炎疫情下，市民消費意慾大減，交易額雖然下跌，但未有影響商戶查詢相關服務。有電子錢包服務供應商指，在肺炎疫情下會加強推廣，更表示公司未有裁員計劃，反而繼續招聘，拓展中小企業務。

適時推出優惠

易付錢（亞洲）主席兼行政總裁勞俊傑（Andrew）表示，在新冠肺炎疫情下電子支付的交易量一定減少，但公司仍會繼續推廣，而商戶的簽約數目未見有下跌跡象。他坦言，現時推優惠無甚作用，因為現時根本無市民消費，現時公司會先制定方案，等待時機適合才推出優惠，不會太急於推優惠。

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▲ 易付錢（亞洲）有限公司主席及行政總裁勞俊傑（Andrew）

暫未有裁員計劃

在疫情下，本地營商環境出現挑戰，不時傳出有公司裁員、倒閉的消息。Andrew 表示，公司未有裁員計劃，反而繼續招聘人手。至於網上購物成為疫情下的新選擇，Andrew 指不會一窩蜂做線上服務，會以線下為主，因為香港人喜歡看實物及逛實體店。

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▲ eftPay 是工展會電子支付服務供應商。

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