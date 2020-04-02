台灣成全球第二大口罩生產地！宣佈向國際捐 1000 萬個口罩

新冠肺炎疫情爆發至今，台灣已經成為全球第二大口罩生產地，估計每日能生產約 1,300 萬個口罩，且產量依然在持續提升。在充份滿足國內口罩需求的情況下，台灣宣佈將向國際疫情較嚴重的國家捐贈千萬個口罩。

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台灣總統蔡英文昨日（4 月 1 日）宣佈，將會向美國，以及疫情較嚴重的歐洲國家捐出 1,000 萬個口罩。當中美國佔 200 萬個，歐洲各國包括意大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士就佔 700 萬個。

而剩下來的 100 萬個口罩，則會捐贈予跟台灣有邦交的國家。除此之外，台灣亦會捐贈其他防疫物資，包括 85 部熱像體溫顯示儀和額溫槍等。蔡英文表示：「前一個階段我們組好了國家隊，在這個階段要打國際盃！跟其他國家一同做區域聯防，合作抗疫。」現時，台灣已解禁寄口罩到海外的規例，民眾每兩個月可以寄 30 片口罩予海外二等親內親屬。

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