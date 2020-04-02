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便利妥新 3D 口罩大貨到 網民報料良心價 $65 購得!

行內熱話 18:40 2020/04/02

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。 便利妥表示推出全新 3D 口罩，並已送到指定藥房。有網民表示，更以良心價 $65 購得。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 有網民在 Facebook 群組報料，指在華富村廣泰百貨購得便利妥 3D 口罩 10 個裝，但只有中童/女士裝，售價只是 $65，比其他網民報料的 $70 - $90 更平!

【相關內容】 屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個0

便利妥 3D 口罩發售店和規格詳情，按此瀏覽

 地址:華富(一)商場 2A 位

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

網民今日在華富村廣泰百貨購得便利妥 3D 口罩 10 個裝

【相關內容】惠康快閃賣日本三次元口罩 售價 $37/5 個 另有 HOGY 口罩返貨

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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