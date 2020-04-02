便利妥新 3D 口罩大貨到 網民報料良心價 $65 購得!

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。 便利妥表示推出全新 3D 口罩，並已送到指定藥房。有網民表示，更以良心價 $65 購得。

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有網民在 Facebook 群組報料，指在華富村廣泰百貨購得便利妥 3D 口罩 10 個裝，但只有中童/女士裝，售價只是 $65，比其他網民報料的 $70 - $90 更平!

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便利妥 3D 口罩發售店和規格詳情，按此瀏覽。

地址:華富(一)商場 2A 位

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▲ 網民今日在華富村廣泰百貨購得便利妥 3D 口罩 10 個裝

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