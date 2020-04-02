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【香港口罩廠專訪】Simply Mask 口罩開賣 FAQ 80 後媽媽老闆講解口罩款式．口罩價及開售時間

業界頭條 18:09 2020/04/02

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香港新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是大家防疫的必需品，但早前香港的口罩供不應求，所以近日香港湧現超過廿間本地口罩廠，各有不同特色。而最近又新增一間本地口罩廠「Simply Mask」，其出產的口罩大玩顏色，負責人 Corina 更是一名育有 5 名子女的 80 後媽媽，到底是什麼驅使她成立口罩廠？一於訪問一下她吧！

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Q1：作為一位育有 5 名子女的「在職媽媽」，為何她仍想開設成立口罩廠？
A：負責人 Corina 原是一名「在職媽媽」，在 Marketing 行業工作。她指疫情爆發初期，眼見身邊大量朋友都買不到口罩，甚至要為口罩四出排隊，感到十分「心痛」。而她自己一直有大量的口罩存貨，所以遇上有需要口罩的朋友時，自己亦非常樂意送出口罩，但慢慢連她自己的口罩存貨都開始減少，在海外也訂不到口罩，同時香港即使有口罩，售價亦非常昂貴，所以她便把心一橫決定與丈夫開設口罩廠，希望香港人無需「捱貴口罩」 。丈夫主要負責機械上的操作，而 Corina 則負責對外。

Simply Mask 口罩

Q2.廠房設在哪裡？達到什麼標準？什麼時候可開始生產？
A：口罩廠設在黃竹坑，大概有 2000 平方尺左右，目前廠房正在裝修，將會按照 ISO14644-1 Class 8 的標準去建造廠房內的無塵間。估計 5 月初口罩機開始安裝，約在 5 月中旬可以投入生產。

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Simply Mask 口罩

Q3.口罩的認證規格是如何？
A：口罩的原材料主要由歐洲、印度及中國進口，而 Corina 指她挑選的材料均符合 ASTM Level 1 的標準，而口罩製成後，亦會再送到檢測中心進行 ASTM 測試，她有信心製作出的口罩可以達到 ASTM Level 1 或以上的標準。

Q4.會設多少條生產線？
A：現時已購入 2 條生產線，未來將會加購多 2 條生產線，共會有 4 條生產線。

Q5.現時已投入多少資金？
A：由租廠房、買原材料、口罩機等，至今已花費約 300-400 萬。

Simply Mask 口罩 廠房

Q6.會否打算申請政府的資助？
A：目前未有打算申請，但待廠房完工後或會考慮申請。

Q7.為何會主推不同顏色的口罩？
A：Corina 直言自己是一個喜歡跟貼潮流的人，所以她看到目前市面上的口罩大多都是黑色、白色，覺得有點乏味，所以她希望推出不同顏色的口罩，可以讓與自己一樣「貪靚」的女生用口罩來搭配衣服。而未來將會推出兩個系列的口罩，分別是永久系列，包括紫色、粉紅色、湖水綠及天空藍四種顏色，和季節限定的兩個顏色。

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Q8.口罩會有多少款式？尺寸大小是如何？
A：口罩共有 3 款，分別是成人、中童及小童。成人口罩的尺寸為 17.5 x 90 cm；中童是 14.5 x 9 cm；小童是 12.5 x 7.5 cm。每盒均為 50 個。

Simply Mask 口罩


 
Q9.最快什麼時候上市？售價如何？
A：成人版的永久系列口罩最快 5 月尾前會公開發售，中童及小童口罩則最快於 7 月底 8 月初上市。三款口罩的售價均為 $99/50 個。

Simply Mask 口罩

Q10.打算透過什麼途徑出售口罩？會否預售？
A：第一輪將會在 Simply Mask 的官方網站上現貨發售，不設預售。第一輪估計可提供 15000-20000 盒口罩，每人限購 3 盒。在開售前一星期，會在其官方 Facebook 上發帖提醒大家。未來 Corina 期望除了官方網站外，亦可在自動販賣機及其他網上購物平台上出售。同時，Corina 更強調希望可以做到每星期開賣一次口罩，讓之前買不到的人無需等候太長時間亦可買到口罩。

Q11.口罩可以如何付款及取貨？
A：網站支援 VISA，Alipay，微信支付和 Tap＆Go 等電子支付方法。而取貨方面，開始會有順豐到付或智能櫃提取，未來或會加設唯一一個位於九龍的取貨點。

Q12.口罩會否出售至海外？
A. Corina 表示目前僅限香港地區人士購買，現正考慮會否供應給澳門的市民；至於海外方面則暫時未有計劃出口口罩。

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撰文 : 徐慧兒

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