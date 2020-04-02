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【突然執笠?】「HK Medical Mask 香港醫療口罩」預售後 FB 突關閉 官方指訂單不會有問題

行內熱話 17:36 2020/04/02

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是最常用的防疫用品之一。香港口罩廠之一的「HK Medical Mask」於 3 月 27 日早上 10 時，曾公布預售網址，但今日（2 日）其官方 Facebook 專頁突然關閉，引來「走佬」疑雲。HK Medical Mask 則在官網表示，已付款訂單不會有問題。

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HK Medical Mask 數日前預售口罩，150 港元 50 個口罩火速售罄，不過今日有網民發現，其 Facebook 專頁突然關閉，引起部份已付款的網民恐慌。

之後 HK Medical Mask 在其官網回應：「我們的 Facebook 專頁今早突然被 Facebook 無故關閉，相關管理員已經向 Facebook 提交申訴，已付款的訂單不會有問題。很抱歉對大家造成困擾，我們會盡快處理，謝謝各位」。

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由於現時口罩仍然短缺，不時出現口罩騙案。警方呼籲，市民在進行網上交易時要謹慎，在交易前須留意以下要點：

進行網上交易活動時，應先瞭解對方的可信性及核實對方身分。

如與海外人士進行交易，須明白到不同地區的法律對有關交易的保護程度和風險。

買賣雙方可查閱對方的過往交易記錄、信譽評級和交易評價等才決定提出買賣。

未確定對方身分前，切勿透露任何個人資料。

如對對方身分有所懷疑，便應立即停止交易。

如有懷疑，請即致電「防騙易」諮詢熱線 18222 查詢。

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撰文 : 何兆洋

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