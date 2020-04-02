【管理Tips】員工家居隔離上司拒 Home Office 兼逼放無薪假頂替合理合法？

新冠肺炎肆虐，部分打工仔要被迫家居隔離未能上班，如果公司要求員工放無薪假會否觸犯法例？SME.hket 記者訪問企業管理顧問張慧敏（Alison），她坦言員工放無薪假與否，是跟公司商量而出的結果，而員工的確選擇不多。

張慧敏指家居隔離有多種做法，確診的話自然有病假；如果無病但因為所住一幢大廈有人確診需家居隔離未能回公司上班，隔離時就要看工種能否 home office 。公司容許在家居工作自然最好，可是，如果情況不容許，老闆又堅持工必須上班（如公司接待員或餐廳侍應），甚或要求員工放無薪假代替，員工便只有兩個選擇：做或不做這份工。

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張慧敏說：「好多時都有人覺得，『勞工法例會不會保障我們呢』？但所謂勞工法例好多時只是指引。真正重要的是你平時跟老闆的關係，不是說要求你跟老闆做朋友，而是平時你亦應讓和老闆有商有量，出突發情況時就可以一齊商量怎樣處理。若果你平時好有性格，懶得理老闆，老闆要公事公辦又有甚麼出奇？」

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▲ 企業管理顧問張慧敏。

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強逼家居隔離員工回公司必定理虧

合眾人事顧問總經理蘇偉忠表示，如果僱主要求家居隔離的員工上班，員工絕對要義正辭嚴拒絕。他說：「因為員工離開隔離範圍會被檢控，是犯法的。僱主在任何時候不可以逼員工犯法。僱佣修例亦只讓員工聽從上司的合理指令。如果僱主因為員工不肯上班而解僱他，就可以在勞工處投訴，老闆一定理虧。」

至於要求隔離員工放有薪假方面，一直以來有薪假都是勞資雙方協商的，例如忙的日子先不放假，但當然員工有權拒絕，同樣地，員工也可以拒絕公司的無薪假安排，但之後確可能有後遺症，例如不肯放無薪假便栽員，而公司要作為解僱的賠償。

▲ 合眾人事顧問總經理蘇偉忠。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指出，法例必定比公司規例大，家居隔離的員工拒絕上班後如果被解僱，去申訴的話勝訴機會非常大。但如果公司改要你放年假或無薪假的話，便是另一種的情況。她解釋：「叫你放有薪假其實很難不放。你平時放有薪假都要申請啦。有薪假是要協商出來的。如果不肯放有薪假，就好像新年時整間工廠放假但強行要你上班一樣，行不通的。至於不肯放無薪假，僱主之後如果要炒人，你亦要有心理準備，亦要看自己能不能承受這個後果。」

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始終，今次新冠肺炎疫情無先例可循，大家都是咬牙頂落去。張慧敏表示，如果僱主要員工在家居隔離期間放年假都已經叫有良心，起碼還有薪金。她解釋：「如果老闆要求員工放無薪假，員工不想放，便要跟老闆商量，老闆堅持的話，員工只可在無薪假和離職中選擇，這不是無理解僱，事實上老闆絕對有解僱員工的權力，正如員工亦有離職的權力。」

張慧敏指出國有國法，家有家規，私營機構不出糧確是犯法，而要求員工放無薪假則如同家規，經過協商後員工同意放無薪假的話，公司必定沒犯法，她說：「現在市況如此，拍枱起身走肯定不是理想選擇，你就當透過疫情看清楚老闆為人，不要有什麼情緒掙扎，當市道反彈才頭也不回地走吧。」

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