屈臣氏日本口罩大貨到? 多間分店皆有發售多款日本口罩 最平 $19.9/7個

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。昨天惠康有日本口罩賣(詳情按此)，今日到屈臣氏有多款日本口罩發售。

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有網民在 Facebook 口罩群組表示，今日上午至下午期間，在銅鑼灣、中環、上水、太古旺角和屯門等多間分店快閃發售多款日本口罩 。今次屈臣氏雖沒有在 Facebook 上發布開賣，今次是有放到貨架上。

最平的是日本白元小童 99% 過濾口罩，售$19.9/7個，不過十分罕見﹔日本Fitty 99% 過濾口罩成人/女士裝則售 $24.9/7個。最貴是日本小林保濕99% 過濾口罩，售 $49.9/3 個。

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大家都想買到除要碰碰運氣該店有沒有返貨外，也要同其他人爭快買呢，因每間貨量不多! 大家行開開行開屈臣氏附近就入去睇睇啦!

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▲ 網民在網上分享各戰利品。

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▲ 日本小林保濕99% 過濾口罩最多貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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