【疫市營商】卓悅快閃賣3層口罩送搓手液 指定港九6分店有售

卓悅（Bonjour Cosmetics）今日（4 月 2 日）在其官方 Facebook專頁公布，今日將快閃出售 Hadariki 3 層不織布立體設計口罩，口罩 BFE / PFE / VFE > 99%、可阻擋微粒子、飛沫、花粉及病毒，口罩尺寸為 175mm x 95mm，現貨出售，數量有限，售完即止。

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口罩套裝詳情：

Hadariki 3 層不織布立體設計口罩 50 個

【每盒港幣 319 元，每人每日限買 1 盒】

今日限定優惠：買口罩送搓手液，優惠名額有限，送完即止。

指定售賣分店：

旺角奶路臣街 11 號遠東銀行旺角大廈地下

元朗青山公路 81 號地下

荃灣大河道 10-20 號登發大廈地下

旺角弼街 69, 71 及 73 號地下

旺角西洋菜街南 13-19 號好望角大廈地下

銅鑼灣渣甸坊 5 號及 7 號地下

以上產品毋須在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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