【疫市營商】奢侈品牌抗疫措施升級 Dior繼生產洗手液後轉造口罩

新冠肺炎蔓延全球，各國醫療物資短缺，而不少奢侈品品牌亦將生產線改為生產防疫物資。Dior 早前宣布重新啟動童裝（Baby Dior）的廠房並由生產洗手液轉為生產口罩。

LVMH 造口罩及搓手液

不少時尚品牌響應法國政府號召，紛紛將生產線改為製造防疫產品。Dior 母公司 LVMH 集團較早前宣布，旗下品牌 Dior、Guerlain 和 GIVENCHY，生產香水及化妝品的 3 大工廠將轉會生產用於消毒搓手液，並免費提供給法國衛生部門和醫院使用。另一奢侈品品牌 CHANEL，日前宣布將會生產防護衣及口罩，但目前生產事宜仍在審核中。

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全球奢侈品集團轉產醫療物資

除了法國時尚企業，歐洲甚至全球的奢侈品集團也加入生產醫療物資。其中新冠肺炎疫情最嚴重的意大利，該國的奢侈品牌 Prada 早前表示，工廠已經開始生產 8 萬套醫用防護衣及 11 萬個口罩。至於北美洲，奢侈羽絨服飾品牌 Canada Goose 日前宣布將轉為生產防護衣等醫療裝備，首批將生產 1 萬件醫用服裝。美國時尚集團 Gap 便跟加州的公立醫療體系合作，生產口罩、防護衣等醫用裝備。

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▲ Dior 宣布重新啟動童裝（Baby Dior）的廠房並由生產洗手液轉為生產口罩。

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Photo：Dior官方微博