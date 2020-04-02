  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 15:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【管理Tips】眼不見為乾淨？用Zoom通知裁員放無薪假惹負評

商管策略 12:12 2020/04/02

分享：

「在家工作」（home offfice）已成為趨勢，而視像會議程式 Zoom 更成為新冠肺炎下受各國企業採用的工具，但這個新冠肺炎疫情下的「救星」，竟成為公司與員工說「分手」的媒介！有美國初創企業上周便在 Zoom 宣布裁員，這種「創新」的做法卻惹來批評。

新冠肺炎疫情蔓延全球，公司、特別是中小企和 startup 經營困難，不少初創企業要在這時「壯士斷臂」，如成立不到 3 年的美國電動滑板車初創 Bird，已宣布裁員 400 人，佔員工總數約 30%；宣布裁員消息比較有「創意」：透過 Zoom 傳達給在家工作的員工，甚至有人聲稱 Bird 是利用預錄影片通知被裁員的員工。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

美國電動滑板車初創公司Bird透過Zoom宣佈裁員消息

【相關文章】Zoom被揭私隱風險！暗傳用家資料給 Facebook！

初創利用Zoom宣布裁員

Bird 技術總監 Justin Balthrop 澄清指，他們是實際在鏡頭前即場宣布，絕非用預錄影片，但仍被指做法太冷酷無情；執行長（CEO） Travis VanderZanden 也承認做法不夠妥當，認為可以有更佳的員工溝通方式，如同時跟受影響的員工私下透露裁員消息，做法更能顧慮到員工的感受。

【相關文章】買衫唔買褲？在家工作・Zoom開會令T恤運動裝銷量大增

疫情下初創裁員近4,000名員工

有公司則用軟件通知員工放無薪假，金融科技（FinTech）初創 Fluidly 在最近的公司視像會議中宣布，受新冠肺炎疫情影響，預計未來 18 個月公司將很難籌募資金，員工可以選擇放無薪假或辭職。《CNBC》報道，美國各地初創 3 月份便裁近 4,000 名員工，當中涉及領域由人工智能（AI）、外賣平台、交通到餐旅業等。這些公司總共籌募得近 150 億美元資金，有些更是明日之星；但現在時不我與，也要裁員或「瘦身」保命。

【相關文章】Home Office・網上學習帶旺電腦翻新機市場

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：ShutterStock、Bird Facebook

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【新冠肺炎】Google 改用視像面試 防範病毒傳播
2020/03/06
【新冠肺炎】Google 改用視像面試 防範病毒傳播
【WFH】微軟 Teams 更新搶新冠肺炎商機
2020/03/20
【WFH】微軟 Teams 更新搶新冠肺炎商機
疫情 行政管理 失業 辭職 軟件 在家工作 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【疫市營商】親子餐廳營業額僅剩1成 「洗樓」宣傳加強外賣救回生意額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹