【管理Tips】眼不見為乾淨？用Zoom通知裁員放無薪假惹負評

「在家工作」（home offfice）已成為趨勢，而視像會議程式 Zoom 更成為新冠肺炎下受各國企業採用的工具，但這個新冠肺炎疫情下的「救星」，竟成為公司與員工說「分手」的媒介！有美國初創企業上周便在 Zoom 宣布裁員，這種「創新」的做法卻惹來批評。

新冠肺炎疫情蔓延全球，公司、特別是中小企和 startup 經營困難，不少初創企業要在這時「壯士斷臂」，如成立不到 3 年的美國電動滑板車初創 Bird，已宣布裁員 400 人，佔員工總數約 30%；宣布裁員消息比較有「創意」：透過 Zoom 傳達給在家工作的員工，甚至有人聲稱 Bird 是利用預錄影片通知被裁員的員工。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

▲ 美國電動滑板車初創公司Bird透過Zoom宣佈裁員消息

【相關文章】Zoom被揭私隱風險！暗傳用家資料給 Facebook！

初創利用Zoom宣布裁員

Bird 技術總監 Justin Balthrop 澄清指，他們是實際在鏡頭前即場宣布，絕非用預錄影片，但仍被指做法太冷酷無情；執行長（CEO） Travis VanderZanden 也承認做法不夠妥當，認為可以有更佳的員工溝通方式，如同時跟受影響的員工私下透露裁員消息，做法更能顧慮到員工的感受。

【相關文章】買衫唔買褲？在家工作・Zoom開會令T恤運動裝銷量大增

疫情下初創裁員近4,000名員工

有公司則用軟件通知員工放無薪假，金融科技（FinTech）初創 Fluidly 在最近的公司視像會議中宣布，受新冠肺炎疫情影響，預計未來 18 個月公司將很難籌募資金，員工可以選擇放無薪假或辭職。《CNBC》報道，美國各地初創 3 月份便裁近 4,000 名員工，當中涉及領域由人工智能（AI）、外賣平台、交通到餐旅業等。這些公司總共籌募得近 150 億美元資金，有些更是明日之星；但現在時不我與，也要裁員或「瘦身」保命。

【相關文章】Home Office・網上學習帶旺電腦翻新機市場

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：ShutterStock、Bird Facebook