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美國強生研發新冠肺炎疫苗 9 月前可作人體試驗

行內熱話 03:00 2020/04/02

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新冠肺炎肆虐全球，但至今仍未有疫苗出現。美國藥廠強生（Johnson & Johnson）就宣布已開發出一種針對新冠肺炎病毒的疫苗，指最遲可在 9 月進行人體測試，有望可於明年初可應用於緊急個案病人。 

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 強生表示與美國衞生及公共服務部屬下的生物醫學高階研究和發展管理局（BARDA）簽約，合作投資 10 億美元開發新冠肺炎疫苗。而強生則藉開發伊波拉疫苗的同一技術，來開發新冠肺炎疫苗，並會在美國建立新的生產線及廠房，希望未來可生產超過 10 億劑疫苗，以供應全球的需求。

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撰文 : 蔡宇軒

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