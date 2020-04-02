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林寶堅尼 Lamborghini 改產口罩 ＋ 3D 打印醫用面罩

行內熱話 02:57 2020/04/02

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林寶堅尼 Lamborghini 不生產 Aventador、Huracan 等超級跑車的話，還會生產甚麼呢？答案是口罩及醫用面罩等防疫用品。因應新冠肺炎疫情席捲全球，意大利更是全球 COVID-19 確診個案最多的國家之一，所以林寶堅尼 Lamborghini 都宣布將位於意大利 Sant'Agata Bolognese 的超級跑車廠，改產防疫用品。

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 Lamborghini 現將位於意大利 Sant'Agata Bolognese 的超級跑車廠，改為生產口罩和 3D 打印醫用面罩，捐贈予博洛尼亞 Sant’Orsola-Malpighi 醫院作抗疫用途。品牌這樣的改動已得到艾米利亞-羅馬涅大區的批准，並與博洛尼亞大學合作進行，務求口罩和醫用面罩都是符合醫護人員使用的規格，至於口罩、3D 打印醫用面罩的日產量，預計為每日 1,000 個及 200 個。Lamborghini 董事長暨 CEO Stefano Domenicali 表示，品牌有必要在現時疫情非常時期作出具體貢獻，尤其 Sant’Orsola-Malpighi 醫院是品牌長期合作伙伴，因此應該團結一致對抗 COVID-19 病毒。

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 其實 Lamborghini 為抗疫情，不只改產防疫用品的，每晚都會以代表意大利國旗的綠、白紅色燈光，照亮位於 Sant'Agata Bolognese 的品牌總部大樓，以表對國家的支持。

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撰文 : 蘇家華

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