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台灣口罩出口新政策 4 月 9 日起可郵寄 30 個口罩到海外

行內熱話 02:55 2020/04/02

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自新冠肺炎爆發至今，口罩成為市民生活的必需品，早前香港口罩的供應不穩，導致市民需四出至鄰近國家搶購口罩。在台灣，早於疫情初期已經限制口罩出口，以確保台灣人有足夠口罩使用。而近日台灣的疫情相對受控，而且口罩的生產量已經可應付國內所需，所以台灣疫情指揮中心於公布最新的口罩政策，當中包括台灣民眾可向海外親屬郵寄口罩。

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台灣中央流行疫情指揮中心發言人於的記者會中表示，由於目前國內口罩生產產量增加，所以由 4 月 9 日起成人原本每周可購 3 個口罩，將上升至兩周內可購 9 個；小童則由每周可購 5 個，調整至兩周可購 10 個。

此外，口罩原本已經禁止出口，但政府考慮到國民或會有身處海外的家屬，所以放寬出口限制，允許國民每兩個月可向海外「二等親」的親屬郵寄最多 30 個口罩，二等親親屬包括：爸爸、媽媽、祖父、祖母、兄弟姊妹等。

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撰文 : 徐慧兒

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