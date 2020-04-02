終於唔使等開倉先有盾牌口罩賣! 新型號Level 2口罩網上發售

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。Body Shielder 盾牌口罩在 FB 表示，新型號Level 2口罩終於開售!

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盾牌口罩一直斷貨，主要只做開倉去發售口罩。今次卻宣布有新產品推出：Level 2口罩。不過並售價高達 $300 盒，以50 個一盒計要平均要 $6 一片，比其他港產/港牌口罩廠的口罩售價較高。當然它是現貨，而且又有證書就較佔先吧。

口罩規格如下：

▲ 盾牌新型號Level 2口罩終於開售!

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廠方提供的口罩規格



ASTM F2101 Level 2

Nelson實驗室測試報告

BFE>99%

PFE>99%

氣壓差<6.0mmH2O/cm2

血滲透阻力>120mmHg

阻燃級別：Class 1

生產地:沒有提供

售價:$300/50個



廠方表示 VFE 證書沒有做，因為ASTM規格不須做VFE測試。廠方表示BFE測試99%，VFE測試也可以達到99%，因為測試方法一樣，只是把BFE測試的3um直徑細菌，改為3um直徑病毒，因為測試粒子直徑一樣，所以結果也會是一樣。廠方已經要求OEM口罩工廠去申請，但需要時間。

▲ 盾牌新型號Level 2口罩的證書

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廠方又表示，因為網上訂單太多，超過公司應付能力，網上訂單赴運時間將延長至 5 至 7 日，請客人見諒。如果急需要口罩，請直接到本司購買。此外，現時因為委託 OEM 口罩工廠非常繁忙，因此沒有時間燙印 Body Shielder logo 在口罩上。最後，廠方亦指沒有時間製作獨立包裝口罩。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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