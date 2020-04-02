【附訂購網址】教聯優惠價發售港牌口罩! 50個一盒售 $140

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。香港教育工作者聯會在 FB 表示，提依供口罩預訂。

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教聯會表示，一直關注同工健康，因此採購了一批成人三層口罩，供會員訂購。該批口罩的BFE及PFE均超過 99%，有效阻擋細菌、病毒及微粒，並已通過衛生測試及過濾效能測試，取得國際級檢測機構SGS驗證。

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教聯會會員現可以優惠價 $140 盒，訂購一盒50裝口罩(原價$188/盒，本會補貼部分費用)，每人限購 1 盒。數量有限，售完即止 。

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網上登記抽籤購買口罩： https://ticket.hkfew.net/

申請入會： http://bit.ly/2KDEDFu

-現凡新入會的同工，可換領2支搓手液，換領時間及安排請留意稍後發出之會員確認函(郵寄/電郵)，數量有限，送完即止。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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