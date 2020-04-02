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【附訂購網址】教聯優惠價發售港牌口罩! 50個一盒售 $140

行內熱話 01:31 2020/04/02

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。香港教育工作者聯會在 FB 表示，提依供口罩預訂。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

教聯會表示，一直關注同工健康，因此採購了一批成人三層口罩，供會員訂購。該批口罩的BFE及PFE均超過 99%，有效阻擋細菌、病毒及微粒，並已通過衛生測試及過濾效能測試，取得國際級檢測機構SGS驗證。

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

教聯會會員現可以優惠價 $140 盒，訂購一盒50裝口罩(原價$188/盒，本會補貼部分費用)，每人限購 1 盒。數量有限，售完即止 。

【相關內容】惠康快閃賣日本三次元口罩 售價 $37/5 個 另有 HOGY 口罩返貨

網上登記抽籤購買口罩： https://ticket.hkfew.net/
申請入會： http://bit.ly/2KDEDFu
-現凡新入會的同工，可換領2支搓手液，換領時間及安排請留意稍後發出之會員確認函(郵寄/電郵)，數量有限，送完即止。

【相關內容】良心價 $98盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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