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淘寶驚現大量日本口罩出售？網民懷疑口罩真偽

行內熱話 01:24 2020/04/02

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新冠肺炎疫情持續蔓延，口罩成為市民防疫的必需品，但香港的口罩長期供不應求，導致港人需要四出尋覓口罩，但隨著其他國家的疫情亦開始爆發，港人熱門採購口罩如韓國、台灣等地都紛紛限制口罩出口，現時市面上的進口口罩可謂「買少見少」，但有網民卻在淘寶上發現竟有大量聲稱現貨的日本口罩，令其不禁懷疑多國已經暫停口罩多時，為何仍有大量現貨口罩出售。

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 根據該樓主上傳的截圖可見，他在淘寶上搜尋「超快適」三字，搜尋結果出現了多個結果，標題上更寫上「國內現貨」、「日本口罩」等字眼，而且更有不同牌子多個款式選擇，令樓主不禁懷疑韓國、台灣等地，甚至歐洲已禁止口罩出口一段時間，質疑為何至今無論在網上或實體店仍有大量的進口口罩出售，更指自己朋友在代理公司上班，一直有向日本口罩公司取貨，但自日本禁止出口口罩後，已經中斷了貨源，所以呼籲大家買口罩前都需三思，不要因為缺貨而盲目入手。

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 此帖一出，引來不少網民留言，有人贊同樓主說法，同時呼籲大家不要盲目購買口罩，但有人亦指現時有日本口罩是因為早前在 Amazon 上購買，現在才發貨，所以近日才收到貨，同時澄清日本未有禁止口罩出口，只是優先供應給國民。

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