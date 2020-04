【疫市營商】裝廣告牌免費宣傳 業主・咖啡小店合力渡時艱 

新冠肺炎肆虐,街上人流劇減,商戶與業主一直都是共生關係,業主從不會樂見商戶經營困難、無法交租;有商廈眼見疫情嚴重,遂在大廈升降機大堂落免費廣告,盼在大部分公司實施在家工作(home office)期間能幫手吸引人流入租戶的餐廳光顧,共渡時艱。

IF Coffee and More 位於去年 11 月開始營運的觀塘「綠景NEO大廈」地下,而 IF Coffee and More 則在今年 1月 6 日開業,本是一片光明;但兩者在新冠肺炎疫情下受極大衝擊。IF Coffee and More 店長 Vincy Wong 說:「本來今年初開業時生意一直都不錯,在附近從事 IT 、保險的白領有時候會整 team 過來開會。開始時又因為不少人想試新店,成功儲到一班客人;可惜現時肺炎疫情嚴重,大家又 home office,令客人少了差不多一半。」

「疫市」求生,打工仔、老闆自保術+口罩採購指南:《中小企抗疫指南》電子書免費睇!

本來 IF Coffee and More 新冠肺炎疫情初期還可撐住,星期六、日仍有不少家庭客和情侶客人,生意火爆,但星期一至五生意實在太差,未能拉上補下;加上政府一系列新的食肆防疫規定,咖啡店在經營上可謂雪上加霜。Vincy 說:「大廈業主在這方面好好,主動免費在升降機大堂擺放宣傳招牌介紹附近食肆,我們更排在第一位,幫我們拉人流。通常這些合作是商戶主動找業主談,現時反而是業主主動跟我們商討合作。我們之後亦做了相關優惠,現時商廈租戶憑員工卡有 9 折。」

綠景NEO 地下有數個待租舖位,暫只有 IF Coffee and More 一個租戶,兩者在肺炎疫市互相扶持。

【相關文章】【疫市營商】香港竹紙巾品牌研究廚紙做口罩濾芯 環保兼顧防病毒能力

外賣堂食全方位靈活變陣

疫市經營自然要靈活變陣, IF Coffee and More 正加強外賣業務,除了外賣會有 85 折優惠外,未來亦會加入第三方外賣平台。

堂食方面咖啡店同樣優秀,其簡約的工業風裝修便吸引了不少 OL 「打卡」,長條型設計令客人更容易跟店員交流,更有人情味。Vincy 指,觀塘海濱附近的商廈差不多幢幢都有咖啡店,想要突圍而出便要有特色。

【相關文章】理髮廳淡市大膽加碼宣傳 逆市成功爭取返頭客

Vincy 解釋:「除了環境舒適,可以免費充電和有免費 Wi-Fi 外,我們在菜單食物都下了不少工夫。在香港做咖啡店只賣咖啡是無法回本的,所以我們便賣一些中價位食物,普通咖啡店賣西餐、意粉、all-day breakfast ,我們照跟的話只會陷入激烈競爭,所以我們提供的食物偏日式,雖然花心機時間會更多,但更能符合香港人口味。」

【相關文章】War Game場結業 Party Room半休業 店主:開一日得一日撐過寒冬

一文看清:12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報:

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First,搶睇商機】

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l