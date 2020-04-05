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【疫市營商】裝廣告牌免費宣傳 業主・咖啡小店合力渡時艱 

商管策略 08:49 2020/04/05

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新冠肺炎肆虐，街上人流劇減，商戶與業主一直都是共生關係，業主從不會樂見商戶經營困難、無法交租；有商廈眼見疫情嚴重，遂在大廈升降機大堂落免費廣告，盼在大部分公司實施在家工作（home office）期間能幫手吸引人流入租戶的餐廳光顧，共渡時艱。

IF Coffee and More 位於去年 11 月開始營運的觀塘「綠景NEO大廈」地下，而 IF Coffee and More 則在今年 1月 6 日開業，本是一片光明；但兩者在新冠肺炎疫情下受極大衝擊。IF Coffee and More 店長 Vincy Wong 說：「本來今年初開業時生意一直都不錯，在附近從事 IT 、保險的白領有時候會整 team 過來開會。開始時又因為不少人想試新店，成功儲到一班客人；可惜現時肺炎疫情嚴重，大家又 home office，令客人少了差不多一半。」

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本來 IF Coffee and More 新冠肺炎疫情初期還可撐住，星期六、日仍有不少家庭客和情侶客人，生意火爆，但星期一至五生意實在太差，未能拉上補下；加上政府一系列新的食肆防疫規定，咖啡店在經營上可謂雪上加霜。Vincy 說：「大廈業主在這方面好好，主動免費在升降機大堂擺放宣傳招牌介紹附近食肆，我們更排在第一位，幫我們拉人流。通常這些合作是商戶主動找業主談，現時反而是業主主動跟我們商討合作。我們之後亦做了相關優惠，現時商廈租戶憑員工卡有 9 折。」

綠景NEO 地下有數個待租舖位，暫只有 IF Coffee and More 一個租戶，兩者在肺炎疫市互相扶持。

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外賣堂食全方位靈活變陣

疫市經營自然要靈活變陣， IF Coffee and More 正加強外賣業務，除了外賣會有 85 折優惠外，未來亦會加入第三方外賣平台。

堂食方面咖啡店同樣優秀，其簡約的工業風裝修便吸引了不少 OL 「打卡」，長條型設計令客人更容易跟店員交流，更有人情味。Vincy 指，觀塘海濱附近的商廈差不多幢幢都有咖啡店，想要突圍而出便要有特色。

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Vincy 解釋：「除了環境舒適，可以免費充電和有免費 Wi-Fi 外，我們在菜單食物都下了不少工夫。在香港做咖啡店只賣咖啡是無法回本的，所以我們便賣一些中價位食物，普通咖啡店賣西餐、意粉、all-day breakfast ，我們照跟的話只會陷入激烈競爭，所以我們提供的食物偏日式，雖然花心機時間會更多，但更能符合香港人口味。」

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撰文 : 陳文政

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