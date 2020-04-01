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日本城開賣日本Seiwa-pro 99% 三防口罩10個裝套裝售 $89.9 要用 J Fun APP 買

行內熱話 21:33 2020/04/01

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。日本城在 FB 表示，4 月 2 日發售日本口罩套裝。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

 這幾日日本城十分活躍，日日有口罩套裝快閃發售，但要好彩先遇到它開賣。今次日本城就使用J Fun APP (使用方法接此瀏覽)開賣口罩。今次開賣的是高品質 Seiwa-pro 三層口罩 10 個裝套裝，售 $89.9。

套裝包括

Seiwa-pro三層口罩10個裝 (成人size – 17.5 x 9.5cm) 1 包
(通過BFE、PFE、VFE過濾率測試達99%)
-Mitu 抗菌濕紙巾10片裝(檸檬) 6包 
-NAXOS酒精搓手液80ml 1件

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

日本城開賣日本Seiwa-pro三防口罩10個裝套裝 用J Fun APP 買售 $89.9

【相關內容】消委會曾推薦! EG 口罩將開賣現貨 售$100盒/50個

開賣詳情

派籌時間：4月2日下午1時正開始
取貨店舖：8間指定日本城分店 (屯門/天水圍/元朗/深水埗/油麻地/鰂魚涌/灣仔/西環)
取貨時間：4月3日上午11時至下午8時 (逾時籌號無效)
8間指定分店各有 240 張籌 (共 1920 張籌)
因貨量有限，每人憑籌限購1套

【相關內容】良心價 $98盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
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撰文 : 張文啟

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