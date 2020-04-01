惠康快閃賣日本三次元口罩 售價 $37/5 個 另有 HOGY 口罩返貨

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。今日惠康又有日本口罩返貨!

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在網民在 Facebook 口罩分享區表示，下午時間在油麻地惠康分店，購得日本 99% 防護三次元口罩中碼，售價為 $37/5 個。早前曾發售的日製 HOGY 太鼓判高防口罩(報道詳見)今日亦有返貨，有網民元朗和大埔分店發現有售，售$32.9/3個。

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記者逐立即到北角的兩間惠康分店，結果未有發現上述 2 款口罩發售。記者向店員查詢時，對方亦無直面回應，只說是有機會會返貨，大家行過惠康時可留意一下。

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▲ HOGY 太鼓判高防口罩(網民圖片)

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▲ 三次元口罩(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。