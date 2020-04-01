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【疫市營商】傳政府匚要求美容院即日停業 業界火滾：點解好似地震咁急

業界頭條 16:30 2020/04/01

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政府下午刊憲，指美容院卡拉OK等需關閉 14 日，下午3 時生效，業界人士聽到消息手忙腳亂，疑惑為何政府急推新措施。匯妍美聚養生館董事馬福意 ( Stephen )說：「剛剛聽到消息後，都要立即和律師團隊溝通看看要怎樣處理。現在不單是刊憲，還說 3 點鐘已經生效，其實政府為甚麼要這麼急，少少緩衝期都沒有？今天公布明天實行不可以嗎？」

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近日有人在卡啦 OK 確診後，Stephen 坦言有預感政府會向在密閉空間營運的行業開刀，但猜不到竟會臨時臨急宣布並即即時生效：「我現在正聯絡不同分店叫客人們先離開，有些客人其實是做到一半的，但如果我們繼續做下去，會不會犯法呢？現在好像地震一樣，我們之後還要逐個逐個客人通知，叫他們今晚不用來了，這 14 日內預約時間的客人都要逐個打電話。」

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匯妍美聚養生館共有 7 間分店，Stephen 料停業期間公司將損失 6 位數，加上美容業一直都不在政府資助補貼的範圍內，坦言：「停業後租照交，稅又不會少，當重開後客人的信心還要花一段時間回復。其實我最不想最不想是裁員，停業期間便讓員工先放有薪假，如果無假期便停薪留職吧，始終員工們是公司最大的資產。其實放無薪假他們都會好辛苦，尤其他們不是做得不好，有不少員工都是被客人 book 爆的。」

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撰文 : 陳文政

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