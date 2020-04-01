  • 20°C
香港時間 : 2020401日 (三) 16:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

卓悅旺角門市售 $40 盒三層口罩 BFE 達 98%

行內熱話 16:41 2020/04/01

分享：

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。記者昨曾報道，卓悅今日有一款 $40 盒的口罩在部分門市發售，今日記者經過旺角門市時，仍見有售。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

記者在旺角弼街卓悅分店發現一款口罩價錢牌上寫明「每盒原售 $45，現特價售 $40」。這款名為「K Disposable Medical Mask」的口罩，盒面標示它採用三層設計、BFE 可達 98%，製造地點中國。

【相關內容】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

點解此口罩咁平? 因為它是採用細盒裝包裝，每盒只有 10 個。如果大家要購買 50 個的話，就要 $200，平均每個售 $4。確實不抵買，記者目測門市成有幾十盒存貨呢。

【相關內容】消委會曾推薦! EG 口罩將開賣現貨 售$100盒/50個

同場卓悅也有中國品牌口罩發售，一盒 $165/50個。

【相關內容】良心價 $98盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

官塘本地企業以良心價 $98盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩
2020/03/31
官塘本地企業以良心價 $98盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩
【港牌口罩】 35Plus 開賣 BFE>99% 兒童外科口罩 $150盒/50個
今日
【港牌口罩】 35Plus 開賣 BFE>99% 兒童外科口罩 $150盒/50個
便利妥推出全新 3D 口罩 有成人兒童尺寸 BFE/PFE >95% 陸續到貨
今日
便利妥推出全新 3D 口罩 有成人兒童尺寸 BFE/PFE >95% 陸續到貨
Oxyair Mask公布$95盒/50個口罩發售細節 4 月 13 日開賣用 The Gulu App 預訂 首批有 10000 個名額
今日
Oxyair Mask公布$95盒/50個口罩發售細節 4 月 13 日開賣用 The Gulu App 預訂 首批有 10000 個名額
【新冠肺炎】各國口罩防護分級全面睇！美國標準 ASTM F2100 最嚴謹？
今日
【新冠肺炎】各國口罩防護分級全面睇！美國標準 ASTM F2100 最嚴謹？
疫情 口罩 旺角 卓悅 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

手機配件廠都出口罩? 深水埗小店售 hoco. 三層口罩 ＄120/50個起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹