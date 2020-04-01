卓悅指定門市售兩款 $40 盒三層口罩 BFE 達 98%

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。記者昨曾報道，卓悅今日有一款 $40 盒的口罩在部分門市發售，今日記者經過旺角門市時，仍見有售。

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記者在旺角弼街卓悅分店發現一款口罩價錢牌上寫明「每盒原售 $45，現特價售 $40」。這款名為「K Disposable Medical Mask」的口罩，盒面標示它採用三層設計、BFE 可達 98%，製造地點中國。

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點解此口罩咁平? 因為它是採用細盒裝包裝，每盒只有 10 個。如果大家要購買 50 個的話，就要 $200，平均每個售 $4。確實不抵買，記者目測門市成有幾十盒存貨呢。

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同一時間，卓悅又剛在 FB 表示，有一款類似上述的口罩，售價又是 $40 的款式發售。不過這款名為 DISPOSABLE FACE MASK 3層口罩規格是全獨立包括，似乎較上述的較吸引。



DISPOSABLE FACE MASK 3層口罩規格

-通過美國FDA ASTM-2100口罩標準認可

-歐洲標準認證 CE:EN14683:2019

-特強彈力耳繩，長時間佩戴也感舒適

-獨立包裝，安全衛生

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發售門市

▶ 屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

▶ 屯門V City地下G10舖

▶ 元朗青山公路81號地下

▶ 荃灣大河道10-20號登發大廈地下

▶ 荃灣沙咀道254號地下

▶ 葵芳葵涌廣場地下23A舖

▶ 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

▶ 旺角彌敦道688號旺角中心一期地下

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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