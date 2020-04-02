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【疫市營商】中小型食肆申請貸款嘆困難 東主：即使有擔保銀行未必肯借

業界頭條 09:00 2020/04/02

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政府在去年 12 月推出「中小企融資擔保計劃」（由香港按揭證券公司提供）　九成擔保貸款；因應新冠肺炎疫情在《財政預算案》提議推出新的百分百特別擔保產品。目的是希望支援中小企應對經營環境。不過，當局更將申請條件降至企業營運不足 1 年、沒有財務報表也可申請，但最終能否審批仍視乎銀行的取態。有食肆東主在申請時表示困難，即使有政府擔保銀行亦未必願意批出貸款，面對疫市逆境只能「頂硬上」。

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中小企嘆申請融資擔保困難

在旺角及尖沙咀經營日本菜餐廳的張先生表示，早在去年已計劃申請政府推出的中小企融資擔保計劃，打算向銀行借 40 萬用作店舖日常開支。他曾經走訪數間銀行，但全部遭到拒絕。他坦言，公司有一定營運年期，加上在過去 3 年都錄得盈利，每月約有 35 至 40 萬的營業額，他認為中小企要成功借貸，似乎「難過登天」。

據按證公司的數據顯示，九成信貸擔保產品自去年 12 月推出以來，截至今年 2 月 21 日，共批出 252 宗申請，涉及貸款額 4.29 億元。至於八成信貸擔保產品，在今年 1 至 2 月共批出 295 宗申請，涉及貸款額為 14.1 億元。

【相關文章】【疫市營商】疫市經營融資難？企業顧問傳授中小企自救法

政府推百分百特別擔保產品 盼4月內展開計劃

為應對新冠肺炎，政府早前在《財政預算案》提出在「中小企融資擔保計劃」下推出新的百分百特別擔保產品。商務及經濟發展局局長邱騰華指，政府將為合資格企業取得的核准貸款提供百分百擔保。貸款雖由銀行批出，但會在放款後轉移至香港按揭證券有限公司，由政府提供百分百信貸保證，全數承擔所有壞賬風險，政府將提供總數 200 億元的信貸保證承擔額。政府希望在今年 4 月內展開計劃，協助有需要的企業，渡過難關。

【相關文章】100％中小企融資擔保幫到SME？商會：先做好盤數兼個人財務記錄

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Photo：Tongpoik EAIgIAm

撰文 : 廖淑瑩

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