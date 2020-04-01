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【疫市營商】美容網店奇招購物送口罩秒間沽清

商管策略 12:55 2020/04/01

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市面上口罩供應雖然有回升跡象，但價格似乎未有大幅下跌，看來對抗新冠肺炎疫情仍不能鬆懈。有售賣美容產品的公司，在網店推出購物回贈，會員只需在網店購物滿港幣 600 元，即可獲 1 盒口罩，內有 50 個。

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「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

顧客只要在 9°Concepts 網店購物滿港幣 600 元即可獲贈歐盟 CE 認證口罩一盒共 50 個，限量 300 盒，送完即止。該公司指，系統會在「步驟2」顯示贈品，顧客需按數量「1」，贈品會在定單顯示。如沒有顯示贈品，則代表送贈完畢。口罩將會與貨品一同寄出，每位會員只限送贈口罩 1 盒，是次優惠只限順豐到付，不設包郵。

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盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：9°Concepts

撰文 : 廖淑瑩

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