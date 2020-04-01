市面上口罩供應雖然有回升跡象，但價格似乎未有大幅下跌，看來對抗新冠肺炎疫情仍不能鬆懈。有售賣美容產品的公司，在網店推出購物回贈，會員只需在網店購物滿港幣 600 元，即可獲 1 盒口罩，內有 50 個。

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顧客只要在 9°Concepts 網店購物滿港幣 600 元即可獲贈歐盟 CE 認證口罩一盒共 50 個，限量 300 盒，送完即止。該公司指，系統會在「步驟2」顯示贈品，顧客需按數量「1」，贈品會在定單顯示。如沒有顯示贈品，則代表送贈完畢。口罩將會與貨品一同寄出，每位會員只限送贈口罩 1 盒，是次優惠只限順豐到付，不設包郵。

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Photo：9°Concepts