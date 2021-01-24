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【規格解構】各國口罩防護分級全面睇！美國標準 ASTM F2100 最嚴謹？FFP/N95/KF94又點分

行內熱話 04:04 2021/01/24

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新冠肺炎持續，口罩成為日常必需品。然而坊間口罩質量參差，想買到質量可靠的口罩就必須明白其標準、規格，才不會誤買劣質口罩。原來，世界各國都採用不同的口罩防護標準，究竟哪些級別的口罩防護程度才是最高呢？

口罩規格：BFE、PFE、VFE

3 大口罩測試標準 BFE（細菌過濾效率）、PFE（微粒子過濾效率）以及 VFE（病毒過濾效率），均是美國材料和試驗協會（ASTM International）的濾率測試標準，此標準世界多國都會使用。

  • BFE（細菌過濾效率 Bacterial Filtration Efficiency）：針對的微粒大小為 3µm，有阻擋阻擋花粉、飛沫的作用
  • PFE （微粒子過濾效率/顆粒過濾率 Particle Filtration Efficiency）：針對的微粒大小為 0.1µm，有阻擋流感、沙士等病毒的作用
  • VFE（病毒過濾效率 Virus Filtration Efficiency）：針對微粒大小為 0.1 至 5µm（平均 2.8µm）

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【美國】
防護級別：ASTM F2100 Level 1、Level 2、Level 3、N95

同樣據 ASTM 標準推出的口罩，會分為 3 個防護級別。

  • 最低（Level 1）：BFE、PFE >95%
  • 中等（Level 2）：BFE、PFE >98%
  • 最高（Level 3）：BFE、PFE >98%、合成血液穿透性>160mmHg

美國 ASTM F2100 標準。

另外美國還有 N95 呼吸器標準，「Respirator Mask」。跟一般外科口罩不同，可以防止氣體直接進入呼吸系統，必先經其過濾才進入。口罩必須做到 NaCI (0.075μm) 過濾效率: ≧ 95%，才獲此標準。

【日本】
日本口罩規格與美國相同。日文字眼分別為：

  • BFE=細菌ろ過捕集効率=細菌過濾率
  • PFE=微粒子ろ過捕集効率=微粒子過濾效率
  • VFE=生体ウイルス遮断効率=病毒過濾效率

特殊字眼：
病毒飛沫 = ウイルス飛沫（ウイルスひまつ）
感冒 =風邪（かぜ）
塵蟎 = ハウスダスト（はうすだすと）
塵埃 = ホコリ（ほこり／埃）
過濾（細菌／顆粒／病毒）百分比 = %カットフィルター
超透氣濾網 = 超息らくフィルタ（ちょういきらくふぃるた）

【歐洲】
防護級別：EN14683 Type I、Type II、Type IIR、FFP

歐洲 EN14683 跟 ASTM 相同，但就更著重測量 BFE 以及壓力差，但就沒有量度 PFE。

  • 最低（Type I）：BFE >95%
  • 中等（Type II）：BFE >98%
  • 最高（Type IIR）：BFE >98%、合成血液穿透性>120mmHg

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

歐洲 EN14683 標準。

另外歐盟還有 FFP（Filtering face pieces）呼吸器 (Respirator Mask) 標準 : FFP1 代表過濾效率為 80%、FFP2 為 94％、FFP3 為 99%。前兩者跟韓國的 KF80 和 KF94 規格相若，FFP2 則跟 N95 相若。

【中國】
防護級別：YZB、YY0469、GB19083、KN95

中國口罩的分級跟美國相比較寬鬆，沒有獨立一項要求 BFE 或 PFE >98%。

最低（YZB, YY/T0969-2013）：普通醫用口罩，一般缺少過濾能力要求
中等（YY0469-2011）：醫用外科口罩，BFE>95%、PFE>70%
最高（GB19083-2010）：醫用防護口罩，PFE>95%，符合 N95 或 FFP2 及以上等級，能阻擋 5µm 感染因子

中國口罩標準。

KN95 是中國製的呼吸器標準，意指可過濾粒徑 0.3 微米非油性的懸浮粒子達 >=95%， 相當於 N95 水平。

【台灣】
防護級別：CNS 14774

台灣口罩分級跟中國、美國、歐洲的標準亦不同。

  • 一般醫用面罩（平面口罩）：BFE>95%
  • 外科手術面罩：BFE>95%、PFE>80%
  • 外科手術 D2 防塵面罩：PFE>95%

BFE 測試水平  <> CNS 14775 
PFE 測試水平  <> CNS 14755 
Synthetic blood 合成血液穿透性 <> CNS 14776 

【韓國】
防護級別：KF80、KF94、KF99

韓國口罩的分級亦使用不同標準。

  • KF80：阻擋 80% 或以上的 0.6 µm 微粒
  • KF94：阻擋 94% 或以上的 0.4 µm 微粒
  • KF99：阻擋 99% 或以上的 0.4 µm 微粒

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

韓國 KF80、KF94、KF99 標準。

總括而言，選購口罩時首先看 3 大口罩測試標準。應優先選擇 BFE、PFE、VFE 均高於 98% 的口罩。而防護級別則每個國家出產的口罩不同，建議應個別查清楚才購買。

出自中山醫學大學《外科手術面罩相關標準與效能要求》。

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撰文 : 梁綺文

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