【新冠肺炎】各國口罩防護分級全面睇！美國標準 ASTM F2100 最嚴謹？

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【 疫市營商】未來世界口罩預售！口罩規格及發售詳情 FAQ
新冠肺炎持續，口罩成為日常必需品。然而坊間口罩質量參差，想買到質量可靠的口罩就必須明白其標準、規格，才不會誤買劣質口罩。原來，世界各國都採用不同的口罩防護標準，究竟哪些級別的口罩防護程度才是最高呢？
口罩規格：BFE、PFE、VFE
3 大口罩測試標準 BFE（細菌過濾效率）、PFE（微粒子過濾效率）以及 VFE（病毒過濾效率），均是美國材料和試驗協會（ASTM International）的濾率測試標準，此標準世界多國都會使用。
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【美國】
防護級別：ASTM F2100 Level 1、Level 2、Level 3
同樣據 ASTM 標準推出的口罩，會分為 3 個防護級別。
【日本】
日本口罩規格與美國相同。日文字眼分別為：
特殊字眼：
病毒飛沫 = ウイルス飛沫（ウイルスひまつ）
感冒 =風邪（かぜ）
塵蟎 = ハウスダスト（はうすだすと）
塵埃 = ホコリ（ほこり／埃）
過濾（細菌／顆粒／病毒）百分比 = %カットフィルター
超透氣濾網 = 超息らくフィルタ（ちょういきらくふぃるた）
【歐洲】
防護級別：EN14683 Type I、Type II、Type IIR
歐洲 EN14683 跟 ASTM 相同，但就更著重測量 BFE 以及壓力差，但就沒有量度 PFE。
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【中國】
防護級別：YZB、YY0469、GB19083
中國口罩的分級跟美國相比較寬鬆，沒有獨立一項要求 BFE 或 PFE >98%。
最低（YZB, YY/T0969-2013）：普通醫用口罩，一般缺少過濾能力要求
中等（YY0469-2011）：醫用外科口罩，BFE>95%、PFE>70%
最高（GB19083-2010）：醫用防護口罩，PFE>95%，符合 N95 或 FFP2 及以上等級，能阻擋 5µm 感染因子
【台灣】
防護級別：CNS 14774
台灣口罩分級跟中國、美國、歐洲的標準亦不同。
【韓國】
防護級別：KF80、KF94、KF99
韓國口罩的分級亦使用不同標準。
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總括而言，選購口罩時首先看 3 大口罩測試標準。應優先選擇 BFE、PFE、VFE 均高於 98% 的口罩。而防護級別則每個國家出產的口罩不同，建議應個別查清楚才購買。
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撰文 : 梁綺文