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【疫市營商】又一宅經濟商機！Pokemon GO 4 招疫情下收入大升66％

商管策略 13:27 2020/04/01

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新冠肺炎肆虐，市民減少外出，甚至有國家頒布「禁足令」。但在全民待家的情況下，主打外出「捉精靈」的《Pokémon GO》，並未有因為市民減少外出而受挫，營業額更大升 66% 。公司為了對抗疫情，亦推出 4 招令玩家足不出戶仍能「捉精靈」。

疫情下營業額創新高

據 App 市場研究公司 Sensor Tower 的數據顯示，《Pokémon GO》在 3 月 16 日該周的營業額達到 2,300 萬美元，相比前一周收入上升 66.7％ ，創下今年以來最高的單周營業額成績。在 2,300 萬美元的營業額中，約 780 萬美元來自美國玩家，佔整體玩家約34％ 。

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對抗疫情更改遊戲設定 在家也能「捉精靈」

《Pokémon GO》開發商 Niantic 為了讓玩家在減少出門情況下仍能在家遊玩，就因應疫情修改遊戲設定。例如，現階段在室內抓到精靈時，會獲得 3 倍獎勵 ；精靈的出沒頻率提高 ，讓玩家可以在家的附近輕易找到精靈；Niantic 還減少孵蛋所需的步行時間 ；為了鼓勵玩家在家遊玩，用於增加特定地點精靈出現機率的薰香，更限時特價優惠 ，效果持續時間提升至 1 小時。

Niantic 亦在活動方面作出調整。例如，新推出的對戰聯盟活動就因應疫情，更改原先需要玩家以走路獲得入場券的方式，變成可以直接邀請好友作遠距對戰；近期推出的特殊調查任務也免除了需要參加團體活動的要求，改為單人也可完成任務，減少群眾聚集。

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精靈的出沒頻率提高 ，讓玩家可以在家的附近輕易找到精靈

疫情未減退 加強遊戲中的「宅元素」

《Pokémon GO》未來亦會加強「宅元素」，例如冒險功能將會涵蓋於室內活動的步數，無論玩家是在打掃、跑步機上健身都可以被App 計算，鼓勵玩家在家運動。由於疫情仍未能有緩和跡象，Niantic 透露今年夏天的 Go Fest 活動或改以直播方式進行，讓玩家在家中收看直播也能參與活動。Go Fest 是 《Pokémon GO》每年的盛大活動，去年創造了近 2.5 億美元的旅遊收入，玩家們到舉辦城市參與活動，為當地創造龐大商機。

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Photo﹕Sensor Tower、sirabee

撰文 : 廖淑瑩

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