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行李部再快閃開賣港牌 EX-ProShield 口罩 最平 $127 一盒

行內熱話 12:54 2020/04/01

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。行李部在 FB 表示，今日緊急有現貨口罩賣! 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

行李部本身是售賣行李產品，店方表示，今日 (4 月 1 日) 1 點有 700 盒港牌 EX-ProShield 成人三層無紡布醫用口罩到貨。口罩售價為$140 1盒、$270 2盒，$380 3盒，多購多平，即最平 $127 一盒。

【速購攻略】優惠網開賣 BFE>95% 醫護級三層口罩 只售 $138/50個

EX-ProShield 口罩規格

-3層保護設計，有效過濾細菌及微粒子達95%以上
-細菌過濾效率（BFE）Bacterial Fltration Efficiency >95%
-微粒子過濾效率（PFE）Particle Filtration Efficiency >95%
-中國廣州製造
-尺寸：175*95mm
-一盒30個/ 封口包
-藍色口罩

【速購攻略】良心價 $98盒/50個 開賣 VFE/BFE/PFE 高防口罩

EX-ProShield 口罩 最平 $127 一盒

【速購攻略】日本城又有新日本口罩套裝 ! 含VFE/BFE/PFE 99%口罩售$59.9

行李部地址: 旺角登打士街56號家樂坊2307室  
查詢:6732 8865

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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