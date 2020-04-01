行李部再快閃開賣港牌 EX-ProShield 口罩 最平 $127 一盒

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。行李部在 FB 表示，今日緊急有現貨口罩賣!

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行李部本身是售賣行李產品，店方表示，今日 (4 月 1 日) 1 點有 700 盒港牌 EX-ProShield 成人三層無紡布醫用口罩到貨。口罩售價為$140 1盒、$270 2盒，$380 3盒，多購多平，即最平 $127 一盒。

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EX-ProShield 口罩規格

-3層保護設計，有效過濾細菌及微粒子達95%以上

-細菌過濾效率（BFE）Bacterial Fltration Efficiency >95%

-微粒子過濾效率（PFE）Particle Filtration Efficiency >95%

-中國廣州製造

-尺寸：175*95mm

-一盒30個/ 封口包

-藍色口罩

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▲ EX-ProShield 口罩 最平 $127 一盒

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行李部地址: 旺角登打士街56號家樂坊2307室

查詢:6732 8865

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。