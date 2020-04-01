【 疫市營商】未來世界口罩預售！口罩規格及發售詳情 FAQ

新冠肺炎疫情持續導致口罩難求，但隨著多間企業、機構加入製造口罩市場，現時已有多款打著「香港製造」的口罩面世。日前，未來世界控股宣布今日（4 月 1 日）率先預售 3 款 50 個裝口罩。究竟口罩的規格詳情又是如何？

口罩規格？

官方剛公布１內地廠房合作製作的兩款口罩規格，表示口罩已獲 FDA 及 CE 認證。有公布規格的香港製造成人口罩，官方聲稱口罩過濾程度及 ASTM F2100 Level 1，BFE（細菌過濾效率）≧95%，並沒有標示 PFE（微粒子過濾效率）≧95%。由於 ASTM F2100 Level 1 的防護程度屬於分級中最低，對口罩防護程度要求較高的朋友可能未必適用。

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預購詳情？

官方今日（4 月 1 日）中午 12 時開始預售，到下午 3 時正結束，共 3 小時。然而，官方表明會將優先購買連結發送給 3 月 31 日中午 12 點前 Like及 share Facebook 專頁的朋友。所以，早前沒有 Like 過專頁的朋友，想購買可能真的要爭崩頭。

3 款口罩各有不同的限購數量。官方表明現階段只接受信用卡付款，並採用三方支付平台如 Paypal 及 Stripe，方便大家使用。口罩限購數量如下：

香港製造成人一次性三層過濾防護口罩：每次限買 5 盒

內地廠房製造成人一次性三層過濾防護口罩：每次限買 5 盒

內地廠房製造小童一次性三層過濾防護口罩：每次限買 2 盒

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