  • 25°C
香港時間 : 2020409日 (四) 16:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】最好賣未必好賺 麥當勞停售「全日早餐」倒賺兼增效率

商管策略 11:00 2020/04/08

分享：

新冠肺炎在美國蔓延，當地不少快餐店在過去幾星期多次改變營運模式，而麥當勞（McDonald's）是能快速應對的企業之一。公司早前除了暫停堂食外，亦決定暫時停售「全日早餐」（All Day Breakfast），改為在每日早上 10 時半前供應。麥當勞此舉除了可增加出餐效率外，背後亦涉及財政營運考慮。

產品受歡迎不代表賺得多

美國麥當勞為了滿足顧客需求，2015 年 10 月推出「全日早餐」服務。雖然新產品可以滿足顧客需求，但導致公司營業額大減。自服務推出後，為了購買早餐的顧客，會選擇晏些才到店內消費，令早餐時段的人流減少。此外，產品種類增加令不少下午及晚上光顧的食客會購買便宜、利潤較低的早餐，公司營業額因而減少。

【相關文章】疫情下快餐店食客竟上升 全靠「零接觸」外賣服務？

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

麥當勞在2015年10月推出「全日早餐」服務

《彭博》（Bloomberg）報道，自從全日早餐推出後，麥當勞市佔率一直下降。與漢堡王（Burger King）、溫蒂漢堡（Wendy's） 、Subway 等快餐同業相比，由 2012 至 2018 年，麥當勞損失最多市佔率，下跌近 3%。為此，麥當勞推出折扣等大量補救措施。

【相關文章】疫情下生意大跌 小店轉型「疫情關懷商店」自救

疫情停售產品 無損客戶忠誠度

從麥當勞縮短「全日早餐」的售賣時間來看，受歡迎的產品不一定是值得售賣－至少從營業額來說。《Inc.》認為，麥當勞趁新冠肺炎疫情間更改全日早餐的售賣時間是「一石二鳥」之策。首先，停售某些產品符合疫情下的營運模式，可增加出餐效率。

此外，產品選擇少亦可以縮短顧客的點餐時間，進一步加快售賣產品的時間。然後，在新冠肺炎疫情間停售受歡迎但利潤低的產品，較易獲顧客理解，同時不會流失忠實顧客，因為食店還有其他食品可以選擇。

【相關文章】「限客令」下餐飲外賣定單急升 物流平台：送餐需求短期仍持續增加

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Crusier

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】實體門市關閉無有怕！Nike 靠自家App 疫市銷售額有增無減
2020/03/27
【疫市營商】實體門市關閉無有怕！Nike 靠自家App 疫市銷售額有增無減
【疫市營商】顧客排隊有機勸喻驅散？食店閘門控制堂食兼推外賣優惠「見招拆招」
2020/03/30
【疫市營商】顧客排隊有機勸喻驅散？食店閘門控制堂食兼推外賣優惠「見招拆招」
疫情 商業營銷 麥當勞 快餐店 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 肺炎

上一篇文章

【疫市營商】健身室強制停業還有計 教練上門或到郊外「補課」

下一篇文章

【疫市營商】酒吧休業打擊本港手工啤廠生計 開網店零售・夾同行送貨開源節流
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹