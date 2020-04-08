【疫市營商】最好賣未必好賺 麥當勞停售「全日早餐」倒賺兼增效率

新冠肺炎在美國蔓延，當地不少快餐店在過去幾星期多次改變營運模式，而麥當勞（McDonald's）是能快速應對的企業之一。公司早前除了暫停堂食外，亦決定暫時停售「全日早餐」（All Day Breakfast），改為在每日早上 10 時半前供應。麥當勞此舉除了可增加出餐效率外，背後亦涉及財政營運考慮。

產品受歡迎不代表賺得多

美國麥當勞為了滿足顧客需求，2015 年 10 月推出「全日早餐」服務。雖然新產品可以滿足顧客需求，但導致公司營業額大減。自服務推出後，為了購買早餐的顧客，會選擇晏些才到店內消費，令早餐時段的人流減少。此外，產品種類增加令不少下午及晚上光顧的食客會購買便宜、利潤較低的早餐，公司營業額因而減少。

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▲ 麥當勞在2015年10月推出「全日早餐」服務

《彭博》（Bloomberg）報道，自從全日早餐推出後，麥當勞市佔率一直下降。與漢堡王（Burger King）、溫蒂漢堡（Wendy's） 、Subway 等快餐同業相比，由 2012 至 2018 年，麥當勞損失最多市佔率，下跌近 3%。為此，麥當勞推出折扣等大量補救措施。

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疫情停售產品 無損客戶忠誠度

從麥當勞縮短「全日早餐」的售賣時間來看，受歡迎的產品不一定是值得售賣－至少從營業額來說。《Inc.》認為，麥當勞趁新冠肺炎疫情間更改全日早餐的售賣時間是「一石二鳥」之策。首先，停售某些產品符合疫情下的營運模式，可增加出餐效率。

此外，產品選擇少亦可以縮短顧客的點餐時間，進一步加快售賣產品的時間。然後，在新冠肺炎疫情間停售受歡迎但利潤低的產品，較易獲顧客理解，同時不會流失忠實顧客，因為食店還有其他食品可以選擇。

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